Зенитные ракетные комплексы С-300 размещены в Таджикистане

Россия намерена и впредь развивать единую с союзниками систему ПВО

На совещании с членами правительства РФ вечером 22 ноября президент России Владимир Путин объявил об очередном вкладе в «формирование единой, общей, объединенной системы ПВО стран Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ)», с дополнением: «Мы уже провели в этом отношении большую работу».

Речь идет о размещении в Таджикистане зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства С-300. Подобная мера получила одобрение президента страны Эмомали Рахмона в ходе его двухдневного официального визита в Россию. «Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300, это восемь пусковых установок», – уточнил Путин.

Обращаясь к российским министрам – участникам совещания 22 ноября, Путин попросил их всемерно способствовать «продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом», для чего российское «правительство должно выпустить до конца года соответствующее распоряжение – это технический вопрос, но прошу его не упустить из вида и довести до конца». По словам Путина, данную тему накануне подробно освещал в своем докладе министр обороны Сергей Шойгу (однако подробности в открытую печать не попали. – «НВО»).

В ходе беседы Путина и Рахмона в Кремле констатировалось, что отношения между нашими странами носят характер союзничества и стратегического партнерства. Они строятся на основе договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, вступившего в силу 17 ноября 1993 года. Отмечалось увеличение взаимного товарооборота до 1,5 млрд долл., причем расчеты в национальных валютах выросли до 82%. Более миллиона таджикистанцев работают в России и, по словам Путина, «вносят большой вклад в развитие российской экономики».

Повышенное внимание отмечалось к теме двустороннего сотрудничества по линии освоения нефтегазовых полей и разработки мест залегания полезных ископаемых. Их число на территории Таджикистана насчитывает порядка 800. Среди активно развивающихся проектов – поиск и разработка родников урана и редкоземельных металлов. Среди них выделяется литий, который, как известно, все шире применяется в аккумуляторных батареях сверхбольшой емкости, включая таковые на подводных лодках.

Положительно было оценено взаимодействие по вопросам совместной рекультивации территорий Таджикистана, где в прошлом располагались урановые производства. Здесь основным партнером таджикской стороны выступает Росатом.

Корпорация недавно завершила проект по реабилитации промышленной площадки переработки урана. По словам Рахмона, Росатом остается «основным партнером» таджикской стороны по данному направлению.

На встречах в Москве Путин и Рахмон уделили особое внимание теме дальнейшего развития сотрудничества в атомной сфере.

Собеседники также подробно остановились на вопросах взаимодействия в рамках Союза Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Затрагивалась проблема безопасности в Центральной Азии применительно к вопросам, которые возникают в Афганистане. «Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое, антинаркотическое сотрудничество, – уточнил Путин. – В целом мы будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, для чего намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы».

Рахмон сказал, что рассматривает свой официальный визит в Москву «в качестве важного шага на пути дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзничества наших стран» и вывода двустороннего взаимодействия на «качественно более высокий уровень». Он отметил устойчивую динамику развития двусторонних связей и высказался в пользу «наращивания нашего взаимодействия… в рамках международных и региональных объединений», включая ОДКБ.

После завершения российско-таджикских переговоров в Москве Путин и Рахмон отправились в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. По завершении переговоров в узком кругу (президенты РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана) 23 ноября прошло пленарное заседание в расширенном составе. Открывая мероприятие, президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко сказал, что оно фактически завершает период председательства РБ с передачей этой роли в 2024 году Казахстану.

Со своей стороны, Владимир Путин отметил, что в уходящем году получили развитие контакты между ОДКБ с «нашими естественными партнерами» по Шанхайской организации сотрудничества.

За прошедший период внимание участников ОДКБ уделялось совместным усилиям по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил. В их числе – маневры «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» в Белоруссии, а также миротворческие учения «Нерушимое братство» в Киргизии.

По линии спецслужб и правоохранительных органов продолжалось проведение операции «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан стран – членов ОДКБ для участия в деятельности международных террористических группировок.

Среди событий уходящего года в рамках ОДКБ отмечено начало работы Координационного совета по биологической безопасности, занимающегося вопросами предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты. По инициативе РФ создана Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству, что способствует расширению взаимодействия между государствами – членами организации.