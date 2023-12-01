В МО РФ заявили, что ценностная основа россиян отразила ментальный блицкриг Запада

По словам советника главы ведомства Андрея Ильницкого, осознав безуспешность этих попыток, противник пытается разделять общество и влиять на элиты

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Цельность ценностной основы российского народа помогла отразить блицкриг ментальной войны, который Запад пытался провести в 2022 году. Осознав безуспешность этих попыток, противник пытается разделять общество и влиять на элиты, сообщил ТАСС советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

"Они [Запад], анализируя ситуацию, поняли, что инструментами информационной войны - тотальным владением мировыми медиа и работая через коммуникации с пятой колонной здесь [в России], они вопрос решить не могут. <…> Народ ценностно целен, если уж с кем-то и работать, то с элитами, разумеется, сегментируя общество. Вот, собственно, этот алгоритм они и взяли на второй стадии", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, к какой тактике перешел Запад после провала так называемого блицкрига ментальной войны, о котором Ильницкий писал в феврале 2023 года.

По его словам, о провале такого "блицкрига" говорят социологические замеры поддержки СВО, поэтому теперь противник собирается сегментировать общество, разрушая ценностную основу, которая позволила ему выстоять. "Они проанализировали, что ни они информационную войну не выиграли. Но и Россия ее <…> не проиграла, но и не выиграла. Тогда они поняли, насколько важное значение имеет наша ценностная основа, с этим, [по их мнению], надо работать и это надо разрушать", - добавил он.

Согласно статье Ильницкого в журнале "Арсенал Отечества", блицкриг ментальной войны "заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ, чтобы затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры".