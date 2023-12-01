Израильская компания создаст в Румынии центр по производству самоходных гаубиц

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Румынская компания CN ROMARM С.А. заключила с израильской Elbit Systems соглашение о создании на территории страны центра по производству артиллерии, в том числе 155-мм самоходных гаубиц Atmos.

Это заложит основу для самостоятельного изготовления орудий

- говорится в совместном заявлении.

В соответствии с договоренностями, израильская компания должна поделиться компетенциями в области производства САУ Atmos, а румынский партнер берет на себя обязательства выполнять свыше половины объема работ, включая оказание поддержки заказчикам и техническое обслуживание.

По всей видимости, «Румынский артиллерийский центр» будет заниматься сборкой самоходок и сопровождением сделок после приобретения Atmos покупателями с близлежащих территорий.

Колесная САУ Atmos калибра 155/52 мм отличается высоким темпом огня, производя до 4-9 выстрелов в минуту, и большой дистанцией поражения целей, достигающей 41 км (при применении боеприпасов увеличенной дальности).

Atmos 2000 состоит на вооружении ряда государств Африки и АТР. Из европейских стран недавним заказчиком САУ стала Дания. Также она имеется на оснащении азербайджанской армии. Одними из возможных покупателей этой системы являются Румыния и Болгария.