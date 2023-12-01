В Палестине у ХАМАС немало противников

Махмуд Аббас, глава Палестинской национальной автономии, сначала поддержал удар ХАМАС по Израилю, но, узнав подробности, поспешил его осудить. Фото Reuters.

Движение пришло к власти демократическим путем, но тут же устроило бойню

Председатель Палестинской Национальной Автономии (ПНА) Махмуд Аббас, возглавляющий партию ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»), правящую на Западном берегу реки Иордан, решительно выступил с осуждением зверств хамасовских и джихадистских террористов, напавших 7 октября на Израиль. Лидер палестинцев, которого считает легитимным весь цивилизованный мир, заявил, что «ХАМАС не представляет палестинский народ, и его нельзя ставить на одну доску с ФАТХ».

В 1988 году Организация освобождения Палестины (ООП) официально отказалась от террористических актов против мирных граждан. Еще через пять лет государство Израиль и ООП, в которой главенствующую роль играет ФАТХ, подписали так называемое «Соглашение Осло» (именуемое также «Соглашением о принципах») с целью мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Примечательно, что, узнав о вторжении хамасовцев в Израиль, Махмуд Аббас вначале поддержал нападение. Тогда он изрек: «Палестинцы имеют право защищать себя от израильской оккупации». Но после того как Рамалла (административный центр ПНА) получила доказательства зверств, учиненных хамасовскими головорезами в приграничных с сектором Газа поселениях, осуждение последовало немедленно.

Понятно, что Махмуд Аббас и его администрация не испытывают к израильтянам дружеских чувств. Но они вполне осознают, что в случае захвата власти в автономии хамасовцами руководителям и активистам ФАТХ не поздоровится.

НАЧАЛО ВРАЖДЫ

ФАТХ был основан в Кувейте в 1959 году как военно-политическая организация части палестинских арабов, ставивших пред собой цель прекратить на территории Палестины еврейское присутствие.

Поразительно, но ХАМАС («Движение исламского сопротивления»), основанный в секторе Газа 14 декабря 1987 года мусульманским шейхом Ахмедом Ясином, сумел зарегистрироваться вполне законным порядком как «культурно-просветительская организация, занимавшаяся благотворительностью».

И ведь в те годы (вплоть до августа 2005 года) сектор находился под прямым управлением израильской администрации. Вероятно, власти надеялись, что «благочестивый» ХАМАС в какой-то степени будет противостоять ФАТХ – в то время военизированной организации, далекой от миролюбия.

Но хамасовцы стали быстро радикализироваться и по сути стали филиалом «Братьев-мусульман» (БМ, организация признана террористической и запрещена в России), с которыми войну не на жизнь, а на смерть вели и ведут египетские спецслужбы и египетская армия. Очень скоро хамасовцы вступили на путь конфронтации с фатховцами – не только как политические соперники, но и как конкуренты за получение международной финансовой помощи.

ДЕНЬГИ С ПАРАДНОГО КРЫЛЬЦА И ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЙ ХОД

Помощь палестинцам оказывают многие международные организации – прежде всего действующие в рамках ООН. Еще в 1949 году именно эта самая авторитетная международная организация создала так называемый БАПОР (Ближневосточное агентство по оказанию помощи палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа).

БАПОР осуществляет крупнейшую по масштабам программу ООН, в которой занято более 30 тыс. сотрудников, 99% из которых представлены палестинскими арабами. Финансовая и другие виды помощи, которые БАПОР выделяет палестинцам, в несколько раз превосходит все другие программы Агентства ООН по делам беженцев (АДБ), штаб-квартира которой находится в Женеве. На сегодняшний день 9700 сотрудников АДБ работают в 126 странах мира, обеспечивая помощь почти 60 млн беженцев в таких странах, как Афганистан, Колумбия, Пакистан, Ирак, Турция, Мали и в ряде других африканских и азиатских стран.

БАПОР критикуется многими государствами за доказанное сотрудничество с террористическими группировками – и прежде всего с ХАМАС. Эта информация не отрицалась и бывшим главой БАПОР и одновременно заместителем генерального секретаря ООН датчанином Петером Хансеном, который признавался: «Среди моих сотрудников много членов ХАМАС, но я не рассматриваю этот факт как преступление».

Кроме того, немало денег переводит палестинцам Агентство США по международному развитию. Финансируют палестиские организации и богатые арабские государства. И это еще не все финансовые ресурсы, текущие в палестинские закрома.

Согласно Парижскому протоколу (составной части экономического «Соглашения между Газой и Иерихоном»), подписанному в 1994 году, Израиль занимается сбором налогов и пошлин, которые платят палестинские рабочие, получившие право работать на территории еврейского государства. Все собранные средства переводятся в казну ПНА. Ежегодная сумма таких сборов в среднем составляет треть бюджета ПНА.

Однако в этом соглашении присутствует одна «закавыка». Рамалла выплачивает немалые средства семьям террористов, погибшим при исполнении терактов, получившим ранения или отбывающим тюремные сроки в израильских тюрьмах. Сомнительно, что евреи позволят Палестинской Национальной Автономии продолжать таким образом издеваться над здравым смыслом. Также совершенно очевидно, что денежные переводы в Газу прекратятся или очень сильно уменьшатся.

СДЕРЖИВАЮЩЕЕ НАЧАЛО

Пока во главе ПНА стоял Ясир Арафат, стычки между фатховскими и хамасовскими боевиками носили спорадический характер. Во главе Службы превентивной безопасности в Газе (название это службы менялось) тогдашний палестинский лидер поставил лично преданного ему ныне 62-летнего полковника Мохаммеда Дахлана, уроженца сектора Газа, дважды сидевшего в израильских тюрьмах.

Этот военный и политический деятель, действуя совместно с египтянами против ХАМАС и БМ, упрятал за решетку сотни местных боевиков. После смерти Арафата недруги Мохаммеда Дахлана, указывая именно на него, как конкурента Махмуда Аббаса, вынудили этого откровенного врага хамасовцев покинуть территорию ПНА. В 2011 года Мохаммед Дахлан вместе с женой Джалиной (уроженкой Саудовской Аравии, психологом по профессии) и четырьмя детьми переехали в Каир.

С 2011 года семья Мохаммеда Дахлана живет в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Многоопытный и не потерявший авторитет бывший руководитель фатховской спецслужбы в Газе сейчас служит специальным советником наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен-Заида Аль-Нахайяна, которого в 2019 году газета The New York Times назвала «самым могущественным арабским правителем и одним из самых влиятельных людей на Земле».

«ТРУДНЫЙ ВЫБОР» КОНДОЛИЗЫ РАЙС

Между тем следует напомнить, что именно по настоянию тогдашнего государственного секретаря США Кондолизы Райс в январе 2006 года в ПНА прошли выборы в Законодательный Совет автономии. В результате всепалестинского голосования с небольшим перевесом победил ХАМАС.

При жизни Ясира Арафата ничего подобного произойти не могло. Как у него получалось, что хамасовцы и представители других конкурирующих организаций всегда оставались на задворках палестинской политической сцены, достоверно уже не узнать. Хотя, понятное дело, «Восток – дело тонкое», здесь всякое может случиться.

Можно не сомневаться, что победе палестинских радикалов удивилась и сама Кондолиза Райс. Она тогда заявила, что ей «пришлось сделать трудный выбор» и что «победа на демократических выборах подразумевает обязательство победивших править демократически». И ведь американский дипломат, вторая женщина в истории США на посту государственного секретаря вовсе не шутила. Кондолиза Райс считала победу хамасовцев на демократических выборах своим крупным и несомненным достижением. Впрочем, по мнению обозревателя израильской газеты «Гаарец» Гидеона Леви, Кондолиза Райс на вершине своей политической карьеры «мало чего добилась на Ближнем Востоке». И это еще мягко сказано.

Хамасовцы, не имевшие подавляющего представительства в высшем законодательном органе Палестинской Национальной Автономии, после выборов обязаны были сформировать коалиционное правительство вместе с ФАТХ. Но они не пожелали делить власть с Махмудом Аббасом, и 13 июня 2007 года устроили в секторе Газа переворот.

В первые же часы мятежа хамасовские боевики взорвали штаб-квартиру ФАТХ в городе Хан-Юнус, расположенном примерно в 20 км от Газы, столицы одноименного сектора. В результате взрыва погибло 13 видных деятелей фатховской администрации.

Новые власти Газы, отделившиеся от Рамаллы таким кровавым способом, заявили о намерении провозгласить исламское государство. В ответ уже 14 июня 2007 года Махмуд Аббас объявил о роспуске правительства и ввел на всей территории автономии чрезвычайное положение. Хамасовцы и примкнувшие к ним боевики других террористических организаций, действующих в секторе Газа, начали отлавливать и убивать фатховцев и их сторонников.

РАСКЛАД СИЛ И РАЗВИТИЕ КОНФРОНТАЦИИ

Самой мощной организацией в Газе, осуществляющей властные функции после 2007 года, остается ХАМАС. Затем следует запрещенный в России «Палестинский исламский джихад» (ПИД), отличающийся от находящейся у власти группировки более тесными связями с шиитским Ираном. Кроме того, ПИД враждебен арабским странам, которые поддерживают связи с Западом и христианским миром в целом.

Несколько лет «Палестинский исламский джихад» действовал с территории Египта, но после убийства в 1981 году египетского президента Анвара Садата перебрался в сектор Газа. Однако ПИД практически не участвует в управлении сектором.

На третье место по своим «террористическим возможностям» претендуют так называемые «Комитеты народного сопротивления» (КНС) – коалиция палестинских военизированных организаций, выступающих против мирного урегулирования. Нельзя не обратить внимание на тот факт, что эту группировку основал Джамаль Абу Самхадана, бывший активист и боевик ФАТХ. Политическая доктрина КНС, организации, в которой много бывших фатховцев, почти не отличается от хамасовской. Правда, они считают себя «активными борцами с коррупционерами» во главе сектора Газа.

17 июня того же 2007 года председатель ПНА Махмуд Аббас подписал указ о запрете вооруженных формирований ХАМАС и привел к присяге новое правительство, в котором не было хамасовских представителей. Пост главы нового кабинета занял Салям Файяд (родился в 1951 году в Наблусе, Западный берег реки Иордан), выпускник Американского университета в Бейруте, получивший докторскую степень в области экономики в Техасском университете.

Но прежний премьер-министр автономии Исмаил Хания, уроженец сектора Газа, 1963 года рождения, выпускник Исламского университета в Газе, один из руководителей ХАМАС, не пожелал покидать премьерский пост и призвал своих сторонников к оружию. Фактически в секторе началась гражданская война, в ходе которой погибло более тысячи палестинцев. Многих фатховцев хамасовцы сбрасывали с местных высоток.

Джозеф Элиас, один из тогдашних лидеров небольшой христианской общины, веками существовавшей в Газе, заявил о «заговоре против последователей христианства, который плетется в секторе». Позже он поведал о полном уничтожении в Газе исламистами «крошечного островка из менее чем трех тысяч христиан».

Махмуд Аббас как легитимный палестинский лидер, преемник Ясера Арафата, обратился к тогдашнему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой направить в зону внутрипалестинского конфликта международные миротворческие силы. Эту просьбу законных палестинских властей поддержал и Израиль, ранее выступавший против появления в секторе Газа голубых касок.

Однако пресс-секретарь ХАМАС Сами Абу Зухри решительно выступил против, как он выразился, «прибытия в Газу иностранных войск». В ООН испугались возникновения противостояния хамасовцев и голубых касок. Идея направления в сектор миротворческого военного контингента была отвергнута.

Так в Газе одержал победу ХАМАС, который стал править в секторе единолично. Гражданство Палестинской Национальной Автономии хамасовские главари всерьез не воспринимают. Все они обладают гражданством других стран, где проживают вместе со своими семьями.

Завладев правом распоряжаться финансовой международной помощью, полноводной рекой текущей в Газу, эти деятели стали миллиардерами. Типичный пример – упоминавшийся выше Исмаил Хания, проживающий ныне в Катаре. Кроме гражданства этого эмирата, он в 2023 году получил и гражданство Турции. Отец 13 детей, имеющий недвижимость в ряде ближневосточных стран, этот хамасовец, согласно официальным данным, обладает капиталом в 4,5 млрд долл.

В ходе израильской операции «Железные мечи» многие объекты и жилые кварталы Газы были разрушены до основания. Фото Reuters

ОХОТА ХАМАС НА ЛИДЕРОВ ФАТХ

После вступления в должность в 2013 году главы правительства Палестинской Национальной Автономии Саляма Файяда боевики ХАМАС и других террористических организаций стали готовить на него покушения, предваряя их необоснованными упреками и оскорблениями.

Один из хамасовских лидеров Абу Убайда назвал новоназначенного главу правительства автономии «главарем воровской банды», обвинив его в хищениях. Официальный представитель КНС Абу Муджахид зачислил палестинского премьер-министра одновременно в сионистские и в американские шпионы. В то же время занимавший тогда пост премьер-министра еврейского государства Эхуд Ольмерт заявил о готовности его страны стать «настоящим партнером» нового правительства ПНА.

Несколько раз хамасовские боевики пытались расправиться и с Махмудом Аббасом. Его охрана, которая обеспечивалась Службой превентивной безопасности ПНА, была значительно усилена за счет бойцов «Отряда 17» («Ал-Амн ар-Раиса», в переводе с арабского «Безопасность руководства») – элитного подразделения, созданного для специальных операций и охраны руководства Организации освобождения Палестины. Сегодня «президентская гвардия», охраняющая Махмуда Аббаса, насчитывает около 5 тыс. бойцов.

И тем не менее силам, противостоящим Махмуду Аббасу, удалось еще до событий 2007 года убить бывшего главу Службы безопасности сектора Газа Мусу Арафата аль-Кудва – двоюродного брата Ясира Арафата, одного из основателей ФАТХ, авторитетного члена Революционного совета этой организации.

Его убили не хамасовцы, а их союзники – боевики уже упомянутых КНС в результате тщательно разработанной операции. Около пяти часов утра 7 сентября 2005 года в составе колонны из 20 машин не менее восьми десятков до зубов вооруженных «комитетчиков» в масках окружили дом двоюродного брата Ясира Арафата. В ходе короткого боя налетчики перебили охрану и ворвались в дом бывшего главы Службы безопасности Газы. Раненого Мусу Арафата выволокли на улицу и застрелили.

Именно это убийство Ахмед Бакаи, бывший советник Арафата, живущий в Рамалле, в беседе с журналистами назвал «звоночком», на который обязаны были отозваться спецслужбы Палестинской Национальной Автономии. Но они должным образом не отреагировали. И тогда произошло 13 июня 2007 года.

ИЗРАИЛЬ НА СТОРОНЕ ФАТХ

Глава палестинского правительства Салям Файяд до своего ухода в отставку 11 апреля 2013 года укрепил палестинскую полицию, подразделения сил безопасности и в особенности военную разведку.

Неверно полагать, что после раскола ПНА на сектор Газа, где власть незаконно удерживают хамасовцы, и Иудею с Самарией (Западный берег реки Иордан), где у власти находится легитимное фатховское правительство, у этих двух палестинских фракций «чисто географически» исчезла возможность противостоять друг другу.

Агентурная сеть ХАМАС активно действует на всей территории автономии и проникла даже в спецслужбы, подчиняющиеся Рамалле. Об этом неоднократно предупреждал представитель палестинских служб безопасности генерал Аднан Дамири.

Сеть хамасовских «кротов» палестинская военная контрразведка раскрыла несколько месяцев назад. Именно благодаря совместной работе палестинцев и израильтян хамасовским и другим террористам не удалось воспламенить всю Палестинскую Автономию. Контрразведка ПНА в ходе секретного расследования выявила всех хамасовских тайных агентов.

Сегодня уже точно можно сказать, что координация в сфере безопасности между израильтянами и палестинцами, подчиняющимися Рамалле, остается на высоком уровне.

В ЦАХАЛ СЛУЖАТ НЕ ТОЛЬКО ЕВРЕИ

Согласно «Закону о возвращении» (иначе говоря, по праву получения израильского гражданства) в ЦАХАЛ призываются не только евреи, но и члены их семей любых национальностей и религиозных конфессий. Призываются, в частности, друзы (этноконфессиональная группа арабов, исповедующая друзизм, религиозное течение, отколовшееся от шиизма и ныне с ним никак не связанное), а также местные мусульмане-черкесы. Правда, женщины из этих общин призыву не подлежат.

На добровольных началах в ЦАХАЛ служат бедуины (арабы, многие из которых ведут кочевой образ жизни). Немало друзов, черкесов, бедуинов и арабов христианского и мусульманского вероисповедания дослужились до высоких воинских званий. Израильский греческий православный священник Габриэль Наддаф (родился в Назарете в 1973 году) поддерживает интеграцию арабов-христиан во все государственные институты Израиля, включая армейскую службу. Его сташий сын Джубран – офицер ЦАХАЛ.

Араб-мусульманин Халед Бакаи, майор израильского спецназа, на вопрос, почему он защищает Израиль, ответил так: «Я служу в ЦАХАЛ, а это «цва хагана исраэль» («армия защиты Израиля»), а не «цва хагана йеудим» («армия защиты евреев»). Я – патриот этого государства и буду биться с его врагами».

Еще в 1987 году в составе израильской армии был сформирован «Батальон бедуинских следопытов», которым долгое время командовал полковник Васфи Суад – первый командир этого батальона, выходец из друзской общины.

Во всех войнах Израиля друзы сражались на стороне евреев. Многие годы большинство друзских парней, которые арабским языком и ивритом владеют одинаково свободно, призывались в батальон «Херев» («Меч»), выполнявший специальные задания.

Сегодня друзы служат во всех частях ЦАХАЛ. Первым друзом, дослужившимся в израильской армии до генеральского звания, был Юсеф Мишлеб, который после выхода в запас стал начальником Хайфского округа Министерства внутренних дел Израиля.

БЕДУИНЫ ГОТОВЯТ МЕСТЬ

Условием проведения масштабного фестиваля электронной музыки 7 октября недалеко от кибуца Реим, в 5 км от границы сектора Газа, было отсутствие оружия у его участников. Среди добровольцев, обеспечивавших порядок на этом празднике, собравшем около тысячи любителей музыки, были израильтяне из разных общин и гости из многих стран мира. Среди 270 расстрелянных и вырезанных хамасовскими подонками молодых людей были и все добровольные охранники – все до единого.

Дикой расправе хамасовцы подвергли захваченного ими бедуина Осаму Абу Аса. Его родственники увидели видеосъемку издевательств и убийства своего родственника, сделанную одним из хамасовцев, позже погибшим в схватке с израильтянами.

Бедуинский клан Абу-Аса пообещал выплатить 1 млн долл. любому, кто предоставит информацию о личностях и местоположении боевиков, убивших Осаму. Его дядя в беседе с журналистами сказал: «Мы, бедуины, живем по законам гостеприимства и кровной мести. По нашему древнему закону, все родственники убийц до пятого колена отвечают за смерть члена нашего клана».

Здесь же заметим, что с начала войны, названной Израилем операцией «Железные мечи», погибло 22 бедуина. Еще семь бедуинов (в том числе одна женщина) были захвачены хамасовцами и джихадистами в качестве заложников и уведены в Газу.

В бедуинском городе Рахат, расположенном рядом с Беэр-Шевой, «столицей израильского юга», хамасовской ракетой разрушена мечеть. Ранения получили более 50 жителей.

Бедуины говорят: «Кровная вина весит тяжело!» И в подземных туннелях хамасовским убийцам не спрятаться. Бедуинская пуля или кинжал их обязательно достанут.

Согласно сообщению турецкой газеты «Йени Сафак» («Новый рассвет»), 7 ноября 2023 года кортеж Махмуда Аббаса попал под обстрел боевиков из малоизвестной террористической группировки «Дети Абу Джанделя», союзной хамасовцам. В результате атаки погиб один из охранников палестинского лидера. Сам Аббас не пострадал.

Предполагается, что лидеры «Детей Джанделя» накануне потребовали от Махмуда Аббаса поддержать ХАМАС и начать боевые действия против израильтян. Не получив положительного ответа, «детки» попытались совершить покушение. Официальных подтверждений сообщения турецкой газеты пока не поступало, но видеокадры сцены покушения уже вовсю распространяются в Сети.

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – независимый журналист.