Американцы встревожены показным дружелюбием Си Цзиньпина

Встречу калифорнийского губернатора Ньюсома и председателя Си многие восприняли как признак потепления между США и КНР – как вскоре выяснилось, преждевременно. Фото с сайта www.gov.ca.gov.

В США мечтают о крахе китайского могущества в Индо-Тихоокеанском регионе

Западные прогнозы касательно проекции силы США в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) часто рисуют мрачный для американцев сценарий начала войны между Китаем и США в результате столкновений на море из-за Тайваня.

Но в последнее время появляются другие сценарии. Например, рассматривается крах китайского влияния в ИТР в результате внутренней дестабилизации китайского правительства. Или в результате регионального коллапса, сравнимого с распадом СССР. В таких сценариях в регионе образуется вакуум власти, который США должны быть готовы заполнить.

Перспектива войны в ИТР не раз изображалась геополитиками и писателями-фантастами. Но это был бы подлинно кошмарный сценарий, считают западные эксперты. Открытая война между США и Китаем означала бы первое прямое столкновение ядерных держав в XXI веке. И это не говоря о риске начала обеими державами «некинетической» (энергетической, кибернетической, информационной) войны. Вероятность такого развития событий существует, хотя сегодня она не слишком велика.

Во-первых, обе державы хорошо знакомы с теориями ядерного сдерживания времен холодной войны, сформировавшими доктрину «взаимного гарантированного уничтожения» (англ. mutually assured destruction, MAD, что созвучно слову «безумный»). В американской традиции эти идеи развиваются в классических работах, таких как «Ядерное оружие и внешняя политика» Генри Киссинджера или «Оружие и влияние» Томаса Шеллинга. Ученые, военачальники и политики всего мира, как принято считать, прекрасно понимают, что угроза ядерной катастрофы держит руки мировых лидеров подальше от «красных кнопок».

Все это, впрочем, не исключает марионеточных конфликтов и прокси-войн в ИТР. И эта тема более интересная, чем воображаемый крах китайского влияния в регионе.

До сих пор Соединенным Штатам всегда везло, когда дело касалось внутренних преобразований в Китае. Приход к власти Дэн Сяопина в 1980-х годах и вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001-м вселили в американских политиков надежду, что Китай будет включен в международный «порядок, основанный на правилах» – а правила будут определять США. Но, как и многие другие оптимистические прогнозы американской внешнеполитической элиты, данный вариант развития событий оказался несбыточным. Дилемма вступления КНР во Всемирную торговую организацию, в частности, рассматривалась в статье Филипа Леви «Было ли ошибкой принятие Китая в ВТО?» в журнале Foreign Affairs за 2018 год.

В октябре 2023 года Си Цзиньпин встретился с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом (который считается возможным кандидатом в президенты от Демократической партии). После этого поддерживаемое американским правительством радио и интернет-издание «Голос Америки» (признано в РФ иностранным агентом) в статье «Китай и США стремятся к более теплым отношениям?» 26 октября задало неумеренно оптимистичный тон.

Этот оптимизм, отмечают некоторые американские наблюдатели, как и в случае с поддержкой США вступления Китая в ВТО, может оказаться опасным. Но не из-за возможности целенаправленных агрессивных выпадов Китая под руководством председателя Си Цзиньпина, а из-за исторического прецедента, связанного с аналогичным сценарием примирения США с другой соперничающей державой конца XX века – Советским Союзом.

В ноябре председатель Си Цзиньпин и президент Джозеф Байден встретились в Сан-Франциско на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). И хотя явных признаков потепления отношений продемонстрировано не было (стороны всего лишь «договорились продолжать договариваться»), общий тон американской прессы остается умеренно оптимистическим.

Си Цзиньпин на сегодняшний момент напоминает американским экспертам советского лидера Михаила Горбачева, который попустительствовал краху коммунистической власти в Восточной Европе и Центральной Азии. Достаточно проследить исторический путь, пройденный странами ИТР, чтобы понять, как может выглядеть «дорожная карта» постепенного снижения китайского могущества при Си Цзиньпине, отмечают в Америке.

Председатель Си Цзиньпин, если верить публикациям в западной прессе, оказался в положении, очень похожем на ситуацию Михаила Горбачева. Стремясь к более теплым отношениям с США при администрации Джозефа Байдена, председатель Си Цзиньпин (возможно, ненамеренно) встает на путь снижения китайского влияния в ИТР. Американские политики вроде бы должны приветствовать такие перемены, рассматривая их как новые возможности для расширения американского влияния в регионе.

Однако такой оптимизм может оказаться ошибочным. История никогда не повторяется буквально, но слишком часто рифмуется. Последствия распада Советского Союза – это не та эпопея, которую стоит перечитывать, отмечает американская пресса. Поэтому американские политики должны рассматривать и такой сценарий: возможный крах китайского могущества в ИТР и опасности, которые это крушение может в конечном итоге принести.

Насколько оправданы такие смелые прогнозы и в какой мере они вызваны непоколебимой верой американцев в свою удачу и исключительность – это вопрос мы здесь не рассматриваем. Но и такие сценарии и прогнозы стоит принимать к сведению, если речь идет о настроениях американского правящего класса.

Василий Иванов