В Поднебесной переоборудуют отслужившие истребители в беспилотники

Старые самолеты еще послужат для подавления ПВО Тайваня

В КНР активно ведется переоборудование старых истребителей времен холодной войны в беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Старые истребители «Цзянь-6» (J-6) и «Цзянь-7» (J-7), законсервированные начиная с 2018 года, превращают в дроны-камикадзе, чтобы подавлять ПВО Тайваня в случае начала конфликта. Ожидается, что в 2023 году ВВС НОАК полностью выведут из боевого состава устаревшие истребители «Цзянь-7». Процесс этот идет с 2018 года по мере поступления в войска новых истребителей Цзянь-10С/-16/-20.

За последние десятилетия в Китае приняли на вооружение сотни БПЛА среднетяжелого класса и, вероятно, тысячи малых дронов. Кроме того, НОАК переоборудовала в беспилотники сотни устаревших реактивных самолетов Q-5, J-6, J-7 и J-8. По всей видимости, в Китае планируют использовать их для истощения и перенасыщения ПВО Тайваня.

Массовые пролеты дронов в воздушном пространстве над контролируемой Тайбэем территорией могут быть мощным рычагом политического давления. Пролеты беспилотников над военными объектами острова не переходят черту прямого вооруженного конфликта, но бросают вызов тайваньским военным. Сообщается, что китайские беспилотники также способны осуществлять постановки морских мин.

Такие пролеты серьезно подрывают нормальное функционирование военной инфраструктуры Тайваня. В то же время перехват таких дронов традиционными средствами ПВО может трактоваться как непропорциональный ответ и преднамеренная эскалация со стороны Тайваня. Что, в свою очередь, развязывает руки Китаю для проведения полномасштабной военной операции.

Следует учесть также быстрый прогресс НОАК в области систем радиоэлектронного противодействия и высокоточных вооружений. Беспилотные реактивные истребители при выполнении миссий по прорыву ПВО противника могут быть оснащены аппаратурой постановки активных и пассивных помех. А также противорадиолокационными ракетами, предназначенными для уничтожения станций наведения зенитных управляемых ракет (ЗУР), наземных и морских радиолокационных станций (РЛС) сантиметрового и дециметрового диапазонов. Кроме того, доработанные беспилотные «Цзянь-7» способны нести разведывательные контейнеры, транслируя информацию по радиоканалу в режиме реального времени. Дистанционное управление полетом осуществляется с наземного командного пункта (КП) либо с воздушного КП на базе военно-транспортного самолета «Юнь-8» (китайская версия Ан-12).

Согласно ежегодному отчету о военных активах и оборонной экономике Международного института стратегических исследований (IISS, Лондон), ВВС НОАК имеют около 300 машин «Цзянь-7». Истребители «Цзянь-6» и «Цзянь-7» являются китайскими версиями советских МиГ-19 и МиГ-21 соответственно, построены они в 1950–1960-х годах. До 2013 года было изготовлено более 2400 единиц «Цзянь-7» в 54 модификациях.

Китайские военные специалисты признают, что данный истребитель все еще способен выполнять свои задачи в условиях современных войн. Ведь Пакистан и Иран до сих пор используют экспортную версию «Цзянь-7».

125-я истребительная авиабригада базы ВВС Наньнин Южного объединенного командования НОАК (аэродром Усуй, Гуанси-Чжуанский автономный район) с 2023 года перевооружается с истребителей «Цзянь-7» на новые «Цзянь-16». Таким образом, Китай укрепляет Южное стратегическое направление, где основной упор сделан на противостоянии США. Кроме того, одна из бригад Харбинского высшего военного летного училища НОАК в 2023 году попрощалась с истребителями «Цзянь-7Е». Судя по всему, их заменят истребителями «Цзянь-10».

Переоборудование старых китайских самолетов в беспилотники эффективно и рентабельно. Например, ударные дроны типа американского MQ-9 Reaper или турецкого Bayraktar TB2 обычно развивают максимальную скорость от 130 до 300 миль в час. А «Цзянь-7», переделанный в беспилотник, может лететь со скоростью почти 2 Маха. При этом боевые реактивные самолеты требуют серьезного обслуживания – особенно древний «Цзянь-7», подверженный неисправностям, даже при том, что Китай может пустить некоторые из этих самолетов на запчасти.

Впрочем, такие переделанные БПЛА не лишены и недостатков. По трудоемкости обслуживания, по времени подготовки к вылету и по затратам они практически не отличаются от пилотируемых самолетов, что требует наличия специфического наземного оборудования и хорошо подготовленного технического персонала.

Похоже, подобные беспилотники уже осуществляют учебно-боевые полеты. В 2021 году во время учений вблизи тайваньского воздушного пространства четыре «Цзянь-7» присоединились к группе более современных истребителей «Цзянь-16», что необычно для морально устаревших самолетов. Хотя никаких доказательств не было обнародовано, специалисты задаются вопросом, были ли «Цзянь-7» переделаны в БПЛА.

Стоит также рассмотреть поражающий эффект от попадания подобных БПЛА. 9 июня 2022 года в ходе учений пилотируемый истребитель «Цзянь-7» из состава 53-го авиаполка (Уданшань) ВВС НОАК потерпел крушение в районе Сянъян (провинция Хубэй). Пилот катапультировался. Были повреждения жилых домов, один мирный житель погиб, двое получили ранения. Таким образом, более экономичным представляется массовое производство сравнительно дешевых, но не менее эффективных роев дронов.

В 2015 году на авиабазе Аньшунь была возведена инфраструктура, необходимая для управления дронами по спутниковым каналам. Здесь имеется как стационарная, так и мобильная аппаратура управления и спутниковой связи. Примерно тогда же в ВВС НОАК началось формирование отдельных беспилотных эскадрилий специального назначения, укомплектованных радиоуправляемыми истребителями. Основным назначением таких дронов, которые на экранах РЛС невозможно отличить от боевых истребителей, является вскрытие системы ПВО противника и нанесение ракетно-бомбовых ударов по стационарным целям с известными координатами.

Истребитель «Цзянь-7» 3-го поколения уже давно пережил свой расцвет. Сейчас Китай получает новые истребители 4-го и 5-го поколений, такие как российский Су-30 и китайские истребители-невидимки «Цзянь-16»и «Цзянь-20». При этом конструкция «Цзянь-7» позволяет переделать их в дроны без особых трудностей. Такие БПЛА, как было сказано выше, будут превосходить по скорости американские и турецкие аналоги. Это обеспечит серьезное преимущество во время боевых действий.

Замена самолетов происходит не только на западной границе, так как Китаю нужны более дальнобойные современные боевые самолеты, чтобы противостоять растущим провокациям со стороны США и их союзников в Южно- и Восточно-Китайском морях, где сосредоточены ключевые стратегические интересы Китая.

Василий Иванов