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ТАСС

Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным издания, причиной является нерешительность западных союзников Киева

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Ситуация вокруг конфликта на Украине сейчас указывает на то, что Россия может одержать в нем победу из-за нерешительности западных союзников Киева. Такую оценку публикует британский еженедельник The Economist.

"Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы расстроить планы [президента РФ Владимира] Путина. При желании он мог бы задействовать намного большие промышленные и финансовые ресурсы, чем те, которыми располагает Россия. Однако фатализм, расслабленность и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают ему, особенно в Европе. Ради себя самого и ради Украины, Западу нужно срочно очнуться от этой апатии, - указывается в редакционной статье. - Причина, делающая возможной победу Путина, состоит в том, что ее условием является выносливость, а не захват территорий".

Издание допускает, что конфликт может продлиться еще много лет, однако Россия, восполнив запасы артиллерийских снарядов и нарастив производство беспилотников, в 2024 году будет в более выгодном положении для продолжения конфликта, чем Украина. The Economist отмечает, что Москва успешно переводит страну на военные рельсы, избежала раскола элит и социальных волнений и продолжает получать существенные доходы от продажи нефти, так как попытки Запада "ограничить цены на российскую нефть провалились из-за появления параллельных структур ее реализации", на которые он не может повлиять.

На этом фоне "настроения в Киеве стали более мрачными", упала поддержка президента Владимира Зеленского и активизировалась внутриполитическая борьба. В то же время в странах Запада, несмотря на заявления о готовности к долгосрочной поддержке Украины, растут сомнения по поводу разумности этого подхода. Как в Вашингтоне, так и в Брюсселе застопорился процесс выделения дополнительной финансовой помощи Киеву, а предстоящие через год президентские выборы грозят еще больше осложнить ситуацию. The Economist констатирует, что в Европе всерьез не готовятся к возможности возвращения к власти Дональда Трампа, который может расколоть союзников Украины.

Согласно оценкам издания, в 2025 году усталость от конфликта может существенно вырасти и в России, однако оснований надеяться на смену режима нет. Поэтому Европе следует исходить из того, что РФ и ее руководство будут оставаться "главной долгосрочной угрозой безопасности Европы". Реформировать свою оборонную структуру европейским странам надо будет, исходя из того факта, что РФ перевооружится, а ее войска будут обладать значительным боевым опытом.

Как подчеркивается в статье, европейским странам необходимо сохранять поддержку Киева, нарастить производство вооружений и снабжать ВСУ современной военной техникой. Кроме того, The Economist считает необходимым показать реальную готовность принять Украину в ЕС, помочь ей осуществить реформы, справиться с коррупцией и помешать якобы предпринимаемым Россией попыткам "не дать Украине превратиться в демократию западного образца". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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