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Военное обозрение

Западная пресса: Россия производит в шесть раз больше FPV-дронов, чем Украина

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Источник изображения: topwar.ru

FPV-дроны, без преувеличения, стали настоящим открытием в ходе российской спецоперации. Данные БПЛА широко используются конфликтующими сторонами не только для разведки, наблюдения, ретрансляции, а также корректировки артиллерии, но и в качестве «камикадзе».

Не удивительно, что именно беспилотники называют неотъемлемой частью современных конфликтов. Естественно, каждая сторона старается обеспечить себя как можно большим количеством подобных систем.

Стоит отметить, что еще в начале 2022 года ВС РФ испытывали серьезные трудности с беспилотными системами. Между тем сегодня наша армия имеет достаточное количество данного вооружения, причем, самых разных модификаций.

Если же говорить о FPV-дронах, то согласно информации, недавно опубликованной в журнале Forbs, Россия сегодня производит в шесть раз больше таких беспилотников, чем Украина.

Авторы материала уточняют, что на территории нашей «западной соседки» сегодня функционирует порядка 200 предприятий, выпускающих до 50 тыс. дронов в месяц. При этом данное количество покрывает лишь около 15% нужд ВСУ.

В то же время в издании подчеркивают, что украинские компании испытывают серьезный дефицит инженеров. Производителям требуется, как еще как минимум 2 тыс. специалистов.

В свою очередь, чтобы выйти на уровень производства российских компаний, согласно опубликованным авторами статьи данным, Украине потребуется где-то найти около 6 тысяч инженеров.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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