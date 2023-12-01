БМП-1ТС ВСУ с новейшим боевым модулем «Копье» поражена российским FPV-дроном

Источник изображения: topwar.ru

Еще совсем недавно засветившаяся в сети украинская БМП-1ТС с новейшим боевым модулем «Копье», стала «звездой» очередного ролика. Правда на этот раз машина появилась не в пропагандистском видео от ВСУ, а на кадрах, снятых российским дроном-камикадзе ВТ-40, который благополучное ее «протаранил».

Напомним, что современный боевой модуль для советской БМП-1 был разработан украинскими инженерами еще в 2014 году. При этом впервые данную машину показали только в 2021-м на параде в Киеве.

Сегодня, согласно опубликованным иностранной прессой денным, она стоит на вооружении 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Одноместный боевой модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой, ПТРК «Барьер» с ракетами с лазерным наведением Р-2, автоматическим гранатометом КБА-117 и пулеметом ПКТ 7,62 мм.

Несмотря на то, что кадры с FPV-дрона ВС РФ сильно размыты, на них вполне отчетливо распознаются элементы и форм-фактор «Копья».

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что по некоторым данным после распада СССР у Украины могло остаться порядка двух сотен старых БМП-1. Сколько из них были модернизированы и оснащены новым боевым модулем – неизвестно. Ведь машины долго находились на хранении их техническая пригодность остается под большим вопросом.