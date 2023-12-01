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ТАСС

Кабмин утвердил правила оценки соответствия космической техники двойного назначения

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Правительство РФ
Правительство РФ.
Источник изображения: industry-hunter.com

Согласно документу, правительство будет утверждать порядок аккредитации в области космической деятельности

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила, определяющие порядок оценки соответствия космической техники двойного назначения, которая предназначена для использования в научных и социально-экономических целях. Соответствующее постановление вступает в силу 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Постановлением вводятся новые понятия "космическая система", "космический комплекс", "объекты космической инфраструктуры", "составные части космических систем и космических комплексов", "космическая техника научного и социально-экономического назначения", "космическая техника двойного назначения". Согласно документу, правительство РФ будет утверждать порядок оценки соответствия космической техники, предназначенной для использования в научных и социально-экономических целях. Также кабмин будет утверждать порядок аккредитации в области космической деятельности, включая порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке соответствия космической техники и связанных с ней процессов, и порядок аттестации экспертов по аккредитации в области космической деятельности.

Документом закрепляется, что Роскосмос вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных постановлением. Кроме того, закрепляется, что госкорпорация осуществляет полномочия и функции в сфере технического регулирования и стандартизации в области космической деятельности.

Постановление уточняет особенности технического регулирования в области космической деятельности. Исключается норма, устанавливающая выдачу сертификатов на образцы космической техники, а также на оборудование, применяемое при создании и использовании космической техники на основании экспертизы по вопросам космической деятельности. К предмету регулирования не относится космическая техника военного назначения, а также работы (услуги) в области космической деятельности, которые выполняются федеральным органом исполнительной власти по обороне или подведомственными ему организациями по госконтракту.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, вступающих в силу со дня опубликования. Предусматриваются переходные положения. 

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Роскосмос
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