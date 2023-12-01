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ТАСС

Премьер Словакии считает необходимой подготовку к стандартизации отношений с РФ

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Роберт Фицо отметил, что Братислава заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине

БРАТИСЛАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Словакии должны подготовиться к стандартизации отношений с Россией, которые осложнились после 24 февраля 2022 года. Об этом, как сообщила пресс-служба словацкого правительства, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе встреч с аккредитованными в Братиславе послами России и США Игорем Братчиковым и Гаутамом Раной.

"Словакия обязана готовиться к периоду, который наступит после завершения войны на Украине, к стандартизации словацко-российских отношений", - процитировала пресс-служба премьера.

По его словам, Братислава заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине. "Приоритетом внешней политики, которую я намерен реализовывать, является защита и реализация словацких национально-государственных интересов, к которым относится поддержка мирных инициатив, а ни в коем случае войны, продолжающейся на Украине", - сказал послам Фицо.

Стратегия Евросоюза и США по военному конфликту на Украине, согласно заявлению премьера, неэффективна. "Она точно не работает", - отметил Фицо.

Премьер изложил послам взгляды своего кабмина на перспективы словацко-российских отношений. "Словакия является членом Евросоюза и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас [в праве] суверенно [отстаивать занимаемые] позиции. [Подходы республики] не всегда соответствуют продвигаемой в ЕС политике единого верного мнения", - подчеркнул Фицо.

Он раскритиковал антироссийские санкции ЕС, которые, по его словам, вредят странам сообщества. Его правительство, назначенное президентом Словакии 25 октября, прекратило оказание по государственным каналам военной помощи Киеву, сохранив гуманитарную поддержку. 

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