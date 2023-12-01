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Боятся пыли и грязи. Названо самое уязвимое место танков Abrams

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Танки M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
Танки M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik

Forbes: танки Abrams оказались неэффективными в условиях конфликта на Украине

Американские танки Abrams оказались слишком капризными для участия в боевых действиях на Украине, пишет Forbes. Главными проблемами эксперты называют "прожорливость" двигателя и его незащищенность от грязи и пыли.

Чтобы в американские танки М1 Abrams не попадала пыль, им требуется очень серьезное обслуживание

Самая большая проблема поставленных на Украину американских танков М1 Abrams – это отнюдь не газотурбинный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил. Нет, проблема в другом.

Проблема в фильтрах воздухозаборников двигателя. В этих фильтрах скапливается грязь и мусор, они засоряются и выводят из строя мощный, но капризный мотор. Эти фильтры надо постоянно чистить.

Если экипаж Abrams проявит небрежность и не станет этим заниматься каждые 12 часов, они так сильно повредят двигатель, что его придется менять и отправлять в ремонт, который занимает много времени. Возможно также, что менять придется еще и трансмиссию.

Пыль и грязь выведут из строя немногочисленные украинские Abrams столь же быстро и уверенно, как российские мины и ракеты. А тщательное техническое обслуживание и капремонт украинских М-1 производятся в Польше.

68-тонный M-1A1SA, который эксплуатирует Украина, это прожорливая машина. До того, как администрация президента Джо Байдена пообещала Украине "Абрамсы", многие специалисты и даже некоторые руководители выражали тревогу по поводу расхода топлива этого танка. Заместитель министра обороны США Лора Купер (Laura Cooper) назвал Abrams "пожирателем бензина".

Действительно, потратив галлон топлива (американский галлон – 3,785 литра), М-1 проедет всего километр и даже меньше. Его газовая турбина не очень-то экономична. Американские военные заправляют М-1 авиационным топливом, а вот армии других стран заливают в баки своих Abrams более дешевую солярку. Например, австралийская армия.

Нет никаких признаков того, что отказ от авиационного топлива в пользу дизельного существенно влияет на характеристики Abrams. Так что есть все основания считать, что украинские военные будут действовать просто, заправляя Abrams той же соляркой, которую они льют в другие танки.

Но самую большую головную боль украинским военным будут создавать фильтры Abrams. Экипаж М-1 должен дважды в день проверять танковый двигатель на высоких оборотах, чтобы запустить пульсирующую воздушно-реактивную систему. Она выдувает воздух из танка, а не нагнетает его внутрь, благодаря чему пыль и мусор удаляются из задней решетки.

Так можно было обеспечить чистоту фильтров на довольно длительное время. Пока американцы не поставили на танк пульсирующую воздушно-реактивную систему – это случилось в начале 2000-х годов. Танковые экипажи, особенно те, что воевали в пустыне, часто жаловались на ненадежность своих машин.

"Командование сухопутных войск в курсе проблем с большим расходом топлива, с ненадежными топливными насосами и с всасыванием песка двигателем, – сообщало в 1992 году главное контрольное управление США. – Оно ищет решение этих проблем".

Чтобы решить эту проблему, нужно два раза в день прочищать его, используя пульсирующую воздушно-реактивную систему. Она работает прекрасно, и экипажам надо просто точно выдерживать график очистки. Даже когда по ним стреляют.

"Экипаж можно научить всему, но, если он когда-нибудь допустит ошибку – а он допустит, двигатель стоимостью миллион долларов просто заглохнет, и отремонтировать его в полевых условиях будет невозможно", – заявил отставной американский генерал Марк Хертлинг (Mark Hertling).

Автор: Дэвид Экс (David Axe)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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