Источник изображения: topwar.ru

У России потенциал выше, чем у Украины, и этот фактор, в конце концов, станет решающим. В Киеве это уже ощущают, но продолжают делать «хорошую мину при плохой игре».

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР и основатель легендарной бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский.

Я много раз говорил, что разность потенциалов двух стран, в конце концов, станет определяющей

- напомнил Ходаковский.

Офицер сравнил эти попытки киевского режима с учащенным сердечным ритмом раненого, потерявшего большое количество крови.

По мнению экс-командующего «Востока», тактика измора противника при действиях от обороны, которой придерживаются российские силы в зоне спецоперации, себя оправдывает. Она приводит к тому, что нехватка ресурсов, испытываемая украинскими военными, продолжает расти.

И в первую очередь, отмечает Ходаковский, это касается человеческих ресурсов, ведь при нехватке людей никакие технологии не помогут. Разумеется, технологическое превосходство тоже нельзя недооценивать, но человек все же важнее.

Источник изображения: topwar.ru

Офицер напомнил, что еще в античные времена победу добывал именно человек, в руках у которого был большой гоплитский щит.

Киев проводит одну мобилизацию за другой, но из-за высоких потерь на фронте ВСУ требуется все больше людей. В некоторой степени Зеленского и его окружение сдерживают опасения социального взрыва, ведь желающих идти воевать на Украине практически не осталось.