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ЕС обещал весной текущего года передать киевскому режиму 1 млн снарядов на протяжении года. Однако европейская оборонка значительную часть боеприпасов отправляет другим мировым заказчикам и не спешит развертывать новое линии по их выпуску, так как требует предоставления гарантий о долгосрочных закупках расходной матчасти.

Администрация ЕС и правительственные чины отдельных стран пытаются возложить вину за срыв заказа на производителей. В то же время киевский режим использует эту ситуацию, чтобы упрекать Европу в недостаточной помощи.

Так, глава МИД незалежной Дмитрий Кулеба назвал изданию Reuters реальные объемы поставок снарядов из ЕС:

Передана всего треть боеприпасов из обещанного миллиона: примерно 300 тысяч.

С его слов, в Европе и за Атлантикой необходимо создать единый военно-промышленный комплекс, действующий в «общем пространстве». Как он пояснил, отдельные страны, несмотря на изменения в правительстве, продолжают работать на нужды ВСУ. Так, новый президент Словакии указал, что не будет мешать деятельности производственного центра в стране, отвечающего за техобслуживание тяжелой боевой техники ВСУ.

Кулеба отверг утверждение британского журналиста о том, что война зашла в тупик после того, как летнее контрнаступление ВСУ не позволило вернуть под контроль Киева значительное количество территорий:

Патовой ситуации нет.

Это новая позиция киевских властей, уже говорящих о том, что никакого «контнаступа» не проводилось: это была «психологическая операция», направленная на падение морали среди российских войск. Видимо, множество кадров с горящей западной техникой и погибшими солдатами ВСУ – это тоже часть «спецоперации» киевского режима.