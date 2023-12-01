Войти
Военное обозрение

«Передана всего треть боеприпасов»: МИД Украины назвал объем поставок снарядов из ЕС

243
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ЕС обещал весной текущего года передать киевскому режиму 1 млн снарядов на протяжении года. Однако европейская оборонка значительную часть боеприпасов отправляет другим мировым заказчикам и не спешит развертывать новое линии по их выпуску, так как требует предоставления гарантий о долгосрочных закупках расходной матчасти.

Администрация ЕС и правительственные чины отдельных стран пытаются возложить вину за срыв заказа на производителей. В то же время киевский режим использует эту ситуацию, чтобы упрекать Европу в недостаточной помощи.

Так, глава МИД незалежной Дмитрий Кулеба назвал изданию Reuters реальные объемы поставок снарядов из ЕС:

Передана всего треть боеприпасов из обещанного миллиона: примерно 300 тысяч.

С его слов, в Европе и за Атлантикой необходимо создать единый военно-промышленный комплекс, действующий в «общем пространстве». Как он пояснил, отдельные страны, несмотря на изменения в правительстве, продолжают работать на нужды ВСУ. Так, новый президент Словакии указал, что не будет мешать деятельности производственного центра в стране, отвечающего за техобслуживание тяжелой боевой техники ВСУ.

Кулеба отверг утверждение британского журналиста о том, что война зашла в тупик после того, как летнее контрнаступление ВСУ не позволило вернуть под контроль Киева значительное количество территорий:

Патовой ситуации нет.

Это новая позиция киевских властей, уже говорящих о том, что никакого «контнаступа» не проводилось: это была «психологическая операция», направленная на падение морали среди российских войск. Видимо, множество кадров с горящей западной техникой и погибшими солдатами ВСУ – это тоже часть «спецоперации» киевского режима.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
03.02.2023
Избранный президент Чехии поддержал Украину в ее стремлении вступить в ЕС и НАТО
27.01.2023
Ведущая фракция Европарламента призвала к переводу экономики ЕС на военные рельсы
15.11.2022
Запад не оставил России выбора
06.07.2022
Названо самое уязвимое место НАТО
04.02.2022
Война на Украине нужна энергетическим гигантам
28.08.2019
Westinghouse получает право на новый эксперимент над украинской энергетикой
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад