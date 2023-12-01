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ТАСС

Боррель: ВПК ЕС должен не восполнять запасы оружия, а отправлять его на Украину

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

Глава внешнеполитической службы призвал страны ЕС продолжать наращивать оборонные расходы

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) должен не восполнять запасы оружия европейских стран и иностранных клиентов, а производить его для отправки на Украину, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на заседании Европейского оборонного агентства (ЕОА).

"Ваши клиенты, многие страны, которые закупают оружие у европейской промышленности, не намерены его использовать, а лишь восполнить свои запасы. Возможно, было бы правильно отправить это оружие на Украину, которое будет использоваться там сейчас", - сказал Боррель, обращаясь к европейским промышленникам.

Он подчеркнул, что специальная военная операции на Украине показала, что страны ЕС "недостаточно инвестировали в оборону в последние годы", хотя и признал, что рост оборонных расходов Евросоюза начался 8 лет назад - с 2015 года.

Боррель призвал страны ЕС продолжать наращивать оборонные расходы.

Согласно документам ЕОА, в 2022 году оборонные расходы 27 стран ЕС выросли на 6%, до рекордных €240 млрд, в 2023 году рост обещает превысить 10%, а суммарные расходы достигнут €270 млрд. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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