Источник изображения: topwar.ru

Из-за политических разногласий, сомнительных закупочных решений и хронического недофинансирования канадские вооруженные силы в настоящее время находятся «на грани». В частности, тяжелое положение ВМС страны вынудило их командующего выложить в сети кадры с призывом о помощи.

Вице-адмирал Ангус Топши [находится под российскими санкциями с мая 2022 года] предупреждает о «критическом состоянии», характерном для флота. Военные расходы Канады по отношению к ВВП являются самыми низкими в НАТО. При это правительство во главе с Джастином Трюдо решило сократить их на миллиард канадских долларов [€700 млн] в следующем финансовом году.

ВМС в настоящее время сталкиваются с очень серьезными проблемами, которые могут означать, что мы не сможем выполнять наши обязательства по обеспечению боеготовности в 2024 году и в последующий период

- заявил Топши.

Источник изображения: topwar.ru

Первая проблема касается численности личного состава флота: по некоторым специальностям дефицит составляет не менее 20%. По мнению его командующего, вина за это лежит на кадровой службе Минобороны, которая не выполняет свои задачи на протяжении 10 лет.

В итоге, со слов военного, экипажем может быть укомплектован только один из четырех арктических патрульных кораблей класса Harry DeWolfe:

Нехватка квалифицированных технических специалистов ограничивает возможности по обслуживанию и эксплуатации кораблей, что заставляет нас отдавать приоритет фрегатам типа Halifax в ущерб кораблям береговой обороны [тральщикам] класса Kingston.

Как поясняет вице-адмирал, не решается проблема с 12 фрегатами Halifax, хотя срок их эксплуатации уже подошел к концу, так как остались нереализованными планы по их замене 15 фрегатами британского проекта Type 26.

Это серьезная проблема. Хотелось бы, чтобы этого не было, но я боюсь, что другого выбора просто нет

- пояснил военный.

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, такое положение дел приведет к серьезным последствиям на оперативном уровне:

В настоящее время ВМС не имеют возможности обнаружить вторжения в свои территориальные воды нового подводного флота России.

Несмотря на модернизацию, ДЭПЛ класса Victoria [4 субмарины приобретены у Британии за 750 млн канадских долларов в конце 1990-х годов, продолжая службу] и фрегаты проекта Halifax не имеют усиленного корпуса, позволяющего им патрулировать воды Арктики. При этом боеготовность подлодок близка к нулю, несмотря на значительные финансовые вливания для поддержания их в рабочем состоянии. Поэтому, со слов вице-адмирала, срочно нужны новые 12 субмарин.