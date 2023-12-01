Источник изображения: topwar.ru
Из-за политических разногласий, сомнительных закупочных решений и хронического недофинансирования канадские вооруженные силы в настоящее время находятся «на грани». В частности, тяжелое положение ВМС страны вынудило их командующего выложить в сети кадры с призывом о помощи.
Вице-адмирал Ангус Топши [находится под российскими санкциями с мая 2022 года] предупреждает о «критическом состоянии», характерном для флота. Военные расходы Канады по отношению к ВВП являются самыми низкими в НАТО. При это правительство во главе с Джастином Трюдо решило сократить их на миллиард канадских долларов [€700 млн] в следующем финансовом году.
- заявил Топши.
Источник изображения: topwar.ru
Первая проблема касается численности личного состава флота: по некоторым специальностям дефицит составляет не менее 20%. По мнению его командующего, вина за это лежит на кадровой службе Минобороны, которая не выполняет свои задачи на протяжении 10 лет.
В итоге, со слов военного, экипажем может быть укомплектован только один из четырех арктических патрульных кораблей класса Harry DeWolfe:
Как поясняет вице-адмирал, не решается проблема с 12 фрегатами Halifax, хотя срок их эксплуатации уже подошел к концу, так как остались нереализованными планы по их замене 15 фрегатами британского проекта Type 26.
- пояснил военный.
Источник изображения: topwar.ru
С его слов, такое положение дел приведет к серьезным последствиям на оперативном уровне:
Несмотря на модернизацию, ДЭПЛ класса Victoria [4 субмарины приобретены у Британии за 750 млн канадских долларов в конце 1990-х годов, продолжая службу] и фрегаты проекта Halifax не имеют усиленного корпуса, позволяющего им патрулировать воды Арктики. При этом боеготовность подлодок близка к нулю, несмотря на значительные финансовые вливания для поддержания их в рабочем состоянии. Поэтому, со слов вице-адмирала, срочно нужны новые 12 субмарин.