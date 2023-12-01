Чемезов заявил о полной загрузке мощностей предприятия "ОДК-Климов"

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС- Глава "Ростеха" Сергей Чемезов посетил с рабочим визитом петербургское предприятие "ОДК-Климов", сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов остался удовлетворен ходом реализации программы производства вертолетных двигателей и отметил полную загрузку мощностей предприятия", - говорится в сообщении на сайте ОДК.

В нем отмечается, что генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Климов" Александр Грачев рассказали о выполнении плана комплексной программы развития авиаотрасли до 2030 года по производству авиационных двигателей, а также показали цеха предприятия и конструкторское бюро.