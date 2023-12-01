Минобороны Казахстана опровергло данные о переговорах по закупке истребителей Rafale

ЦАМТО, 30 ноября. Минобороны Казахстана не проводило никаких переговоров о закупке истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев.

Французская газета Tribune 26 ноября опубликовала статью, в которой сообщалось, что в ходе визита в начале ноября президента Франции Эммануэля Макрона в Узбекистан и Казахстан обсуждалась продажа этим странам французских истребителей Rafale.

"Никаких переговоров по данному вопросу не проводились. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая… Выбирая в вопросе "цена-качество", мы пока остановились на самолете Су-30СМ", – сказал Е.Нильдибаев, отвечая на вопрос касательно публикаций в СМИ о том, что Казахстан заинтересован в поставках боевых самолетов из Франции.

Как напоминает "РИА Новости", в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники. По данным агентства, в частности, в Казахстане Э.Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.