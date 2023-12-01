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ЦАМТО

Минобороны Казахстана опровергло данные о переговорах по закупке истребителей Rafale

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "02 красный", заводской номер 10МК5 1119), построенный на Иркутском авиационном заводе ОАО "Корпорация "Иркут" и поставленный Силам воздушной обороны Казахстана. Апрель 2015 года.
Источник изображения: ОАО "Корпорация "Иркут"

ЦАМТО, 30 ноября. Минобороны Казахстана не проводило никаких переговоров о закупке истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев.

Французская газета Tribune 26 ноября опубликовала статью, в которой сообщалось, что в ходе визита в начале ноября президента Франции Эммануэля Макрона в Узбекистан и Казахстан обсуждалась продажа этим странам французских истребителей Rafale.

"Никаких переговоров по данному вопросу не проводились. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая… Выбирая в вопросе "цена-качество", мы пока остановились на самолете Су-30СМ", – сказал Е.Нильдибаев, отвечая на вопрос касательно публикаций в СМИ о том, что Казахстан заинтересован в поставках боевых самолетов из Франции.

Как напоминает "РИА Новости", в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Казахстан и Узбекистан, где провел переговоры с лидерами этих стран. Целью его поездок в регион являлось повышение энергетической безопасности Франции, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники. По данным агентства, в частности, в Казахстане Э.Макрон договорился об увеличении объемов поставок нефти во Францию и об экспорте урана.

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Страны
Казахстан
Узбекистан
Франция
Продукция
Rafale
Су-30
Компании
Dassault
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