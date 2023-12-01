«Подавит ПВО противника»: бундесвер создаёт новый самолёт радиоэлектронной борьбы Eurofighter EK

Визуализация Eurofighter EK Визуализация Eurofighter EK

Бундесвер, реализуя программу создания нового самолета радиоэлектронной борьбы, выбрал комплекс бортового оборудования Arexis от шведской компании Saab. Оно должно быть интегрировано на имеющиеся в люфтваффе истребители Eurofighter. Всего модификацию пройдут 15 машин. Новая версия получила обозначение Eurofighter EK.

Saab позиционирует комплекс Arexis, которым уже оснащаются истребители Gripen E/F, как модульное решение для внедрения средств РЭБ, которое «имеет небольшие габариты и идеально подходит для любого истребителя»:

Arexis отвечает за создание помех и подавление позиций ПВО противника.

Данная платформа, работая при поддержке искусственного интеллекта, анализирует радиолокационные данные, собранные самолетом, «чтобы за миллисекунды выработать точные меры самозащиты от современных вражеских радаров».

Как указывается в издании European Security & Defence, модернизация Eurofighter до уровня EK должна быть завершена к 2028 году, а сертификация в НАТО закончена к 2030 году. Новый самолет придет на замену Tornado ECR, который также был оснащен средствами РЭБ.

Война на Украине доказывает, что РЭБ играет решающую роль в войне равных [по силе противников] и она становится все более динамичной благодаря использованию программного обеспечения

- заявили в компании-разработчике комплекса Arexis.

Кроме контейнеров для ведения РЭБ, новый самолет будет нести вооружение, включая противорадиолокационные ракеты AGM-88 AARGM.