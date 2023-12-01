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Военное обозрение

«Подавит ПВО противника»: бундесвер создаёт новый самолёт радиоэлектронной борьбы Eurofighter EK

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Визуализация Eurofighter EK

Бундесвер, реализуя программу создания нового самолета радиоэлектронной борьбы, выбрал комплекс бортового оборудования Arexis от шведской компании Saab. Оно должно быть интегрировано на имеющиеся в люфтваффе истребители Eurofighter. Всего модификацию пройдут 15 машин. Новая версия получила обозначение Eurofighter EK.

Saab позиционирует комплекс Arexis, которым уже оснащаются истребители Gripen E/F, как модульное решение для внедрения средств РЭБ, которое «имеет небольшие габариты и идеально подходит для любого истребителя»:

Arexis отвечает за создание помех и подавление позиций ПВО противника.

Данная платформа, работая при поддержке искусственного интеллекта, анализирует радиолокационные данные, собранные самолетом, «чтобы за миллисекунды выработать точные меры самозащиты от современных вражеских радаров».

Как указывается в издании European Security & Defence, модернизация Eurofighter до уровня EK должна быть завершена к 2028 году, а сертификация в НАТО закончена к 2030 году. Новый самолет придет на замену Tornado ECR, который также был оснащен средствами РЭБ.

Война на Украине доказывает, что РЭБ играет решающую роль в войне равных [по силе противников] и она становится все более динамичной благодаря использованию программного обеспечения

- заявили в компании-разработчике комплекса Arexis.

Кроме контейнеров для ведения РЭБ, новый самолет будет нести вооружение, включая противорадиолокационные ракеты AGM-88 AARGM.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
EF-2000
Gripen NG
Panavia Tornado
Проекты
NATO
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