Airbus Helicopters поставит вертолеты H-145 погранслужбе Литвы

ЦАМТО, 30 ноября. Компания Airbus Helicopters 29 ноября в ходе выставки European Rotors 2023 объявила о подписании с государственной пограничной службой Литвы контракта на поставку трех многоцелевых вертолетов H-145.

Стоимость и сроки поставки техники пока не раскрываются. После поставки трех дополнительных H-145 общее количество вертолетов производства Airbus, эксплуатирующихся государственными структурами Литвы, достигнет 11 ед.

Вертолеты будут применяться для выполнения широкого спектра задач, включая поисково-спасательные операции, оказание помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, медицинскую эвакуацию, патрулирование границ, тушение пожаров, транспортировку донорских органов и перевозку подразделений ССО.

По заявлению министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, поставка многоцелевых вертолетов H-145 пограничной службе Литвы оплачивается из государственного бюджета, а также за счет европейского финансирования. H-145 расширят возможности погранслужбы по ведению разведки и реагированию на угрозы.

Как заявил исполнительный вице-президент по международному развитию Airbus Helicopters Оливье Мишалон, сотрудничество компании с государственной пограничной службой Литвы началось в 2002 году после поставки первого EC-120.

В настоящее время государственные службы и правоохранительные органы стран мира эксплуатируют более 200 вертолетов семейства H-145. Всего же в эксплуатации находится более 1650 вертолетов семейства H-145, общий налет которых превысил 7,5 млн. часов.

Новая версия H-145 оснащена инновационным пятилопастным несущим винтом, что позволило увеличить массу полезной нагрузки вертолета на 150 кг. Простота новой конструкции несущего винта без подшипника также облегчит операции по техническому обслуживанию. H-145 оснащен двумя двигателями Safran Arriel 2E с цифровой системой управления (FADEC) и цифровой авионикой Helionix.