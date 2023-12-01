Компания Boeing заключила контракт на поставку дополнительных заправщиков KC-46A ВВС США

ЦАМТО, 30 ноября. Минобороны США 28 ноября объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Boeing контракта, предусматривающего поставку 15 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46 "Пегасус" в рамках реализации 10-го опциона к базовому соглашению.

Стоимость заказа составляет 2,325 млрд. долл. Контракт предусматривает поставку 15 самолетов КС-46А. Компания будет выполнять работы на предприятии в Сиэтле (шт.Вашингтон) и завершит поставки к 31 июля 2027 года.

Таким образом, на текущий момент заключены контракты на поставку 153 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46 "Пегасус". Компания Boeing уже поставила 76 KC-46A ВВС США и два – Воздушным силам самообороны Японии. Заключен контракт на поставку четырех KC-46A ВВС Израиля.

Boeing осуществляет сборку самолетов KC-46A при поддержке сети поставщиков с участием около 37 тыс. специалистов, работающих на более чем 650 предприятиях в более чем 40 штатах США. Ранее, в этом году, ВВС США заключили с Boeing контракт на модернизацию самолета к конфигурации Block 1 для улучшения возможности передачи данных и повышения ситуационной осведомленности экипажа.

Как сообщал ЦАМТО, в 2011 году ВВС США объявили Boeing, предложившую проект самолета KC-767, победителем тендера на поставку 179 новых транспортов-заправщиков, предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших KC-135 и KC-10. Одновременно с компанией был заключен начальный контракт максимальной стоимостью 4,9 млрд. долл. на проектирование, разработку, проведение испытаний и сборку четырех опытных образцов KC-46A.

Летные испытания первого самолета начались в декабре 2014 года. Компания передала первый KC-46A "Пегасус" ВВС США 25 января 2019 года. Помимо ВВС США, компания Boeing также заключила контракты на поставку 10 KC-46 иностранным государствам: шести самолетов Японии и четырех Израилю. Первая пара KC-46A Японии уже поставлена.

KC-46A представляет собой широкофюзеляжный многоцелевой самолет, предназначенный для дозаправки в воздухе, перевозки войск, грузов и медицинской эвакуации. Минимальный экипаж состоит из трех человек, включая пилота, второго пилота и оператора/офицера системы дозаправки. "Пегасус" может перевозить до 96 т топлива, хотя теряет большую часть грузового пространства под полом со вспомогательными баками. С учетом применения в зонах высокой угрозы KC-46A оснащен баллистической защитой кабины и пассажирского салона, средствами защиты от воздействия электромагнитного импульса и оружия массового поражения.