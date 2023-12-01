Войти
ЦАМТО

Компания Boeing заключила контракт на поставку дополнительных заправщиков KC-46A ВВС США

251
0
0
Самолет-заправщик KC-46A Pegasus ВВС США
Самолет-заправщик KC-46A Pegasus ВВС США.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 30 ноября. Минобороны США 28 ноября объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Boeing контракта, предусматривающего поставку 15 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46 "Пегасус" в рамках реализации 10-го опциона к базовому соглашению.

Стоимость заказа составляет 2,325 млрд. долл. Контракт предусматривает поставку 15 самолетов КС-46А. Компания будет выполнять работы на предприятии в Сиэтле (шт.Вашингтон) и завершит поставки к 31 июля 2027 года.

Таким образом, на текущий момент заключены контракты на поставку 153 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46 "Пегасус". Компания Boeing уже поставила 76 KC-46A ВВС США и два – Воздушным силам самообороны Японии. Заключен контракт на поставку четырех KC-46A ВВС Израиля.

Boeing осуществляет сборку самолетов KC-46A при поддержке сети поставщиков с участием около 37 тыс. специалистов, работающих на более чем 650 предприятиях в более чем 40 штатах США. Ранее, в этом году, ВВС США заключили с Boeing контракт на модернизацию самолета к конфигурации Block 1 для улучшения возможности передачи данных и повышения ситуационной осведомленности экипажа.

Как сообщал ЦАМТО, в 2011 году ВВС США объявили Boeing, предложившую проект самолета KC-767, победителем тендера на поставку 179 новых транспортов-заправщиков, предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших KC-135 и KC-10. Одновременно с компанией был заключен начальный контракт максимальной стоимостью 4,9 млрд. долл. на проектирование, разработку, проведение испытаний и сборку четырех опытных образцов KC-46A.

Летные испытания первого самолета начались в декабре 2014 года. Компания передала первый KC-46A "Пегасус" ВВС США 25 января 2019 года. Помимо ВВС США, компания Boeing также заключила контракты на поставку 10 KC-46 иностранным государствам: шести самолетов Японии и четырех Израилю. Первая пара KC-46A Японии уже поставлена.

KC-46A представляет собой широкофюзеляжный многоцелевой самолет, предназначенный для дозаправки в воздухе, перевозки войск, грузов и медицинской эвакуации. Минимальный экипаж состоит из трех человек, включая пилота, второго пилота и оператора/офицера системы дозаправки. "Пегасус" может перевозить до 96 т топлива, хотя теряет большую часть грузового пространства под полом со вспомогательными баками. С учетом применения в зонах высокой угрозы KC-46A оснащен баллистической защитой кабины и пассажирского салона, средствами защиты от воздействия электромагнитного импульса и оружия массового поражения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Япония
Продукция
KC-135
КС-46
Компании
Boeing
Похожие новости
22.08.2023
Компания Boeing поставила ВВС США 71-й транспорт-заправщик KC-46A
03.02.2023
Компания Boeing заключила контракт на поставку дополнительных заправщиков KC-46A ВВС США
01.02.2023
ВВС США заключили контракт с компанией Boeing на производство дополнительных 15 военных самолётов-заправщиков KC-46
14.11.2019
Американский KC-46 Pegasus столкнулся с нарушением центровки в ходе испытаний
02.12.2013
Израиль заменит старые летающие танкеры новыми KC-46A
13.03.2013
Ил-78: второе рождение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад