Великобритания сохраняет лидерство на мировом рынке орудий полевой артиллерии

ЦАМТО, 30 ноября. По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем экспортных продаж новых орудий полевой артиллерии (ПА) составит 154 ед. на сумму 225,8 млн. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 474 новых орудий на сумму 960,1 млн. долл.

В целом в этот период было экспортировано 889 орудий на сумму 970,1 млн. долл. При этом объем продаж новых орудий составил 53,31% от общего количества или 98,97% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении сокращение поставок новых орудий полевой артиллерии в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. составит 67,5% в количественном выражении и на 76,46% – в стоимостном.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в современных новых орудиях ПА на мировом рынке составила 118 ед. в год. В 2023-2026 гг. ежегодный спрос (на текущий момент) оценивается в 39 ед.

Примечание:

Безусловно, с учетом ситуации на Украине, спрос в ближайшие годы в данном сегменте резко возрастет и, скорее всего, в 2023-2026 гг. превзойдет уровень предыдущего четырехлетнего периода.

Следует отметить, что огромное количество орудий ПА было поставлено Украине безвозмездно в качестве военной помощи, что фактически деформировало мировой рынок орудий ПА по коммерческим контрактам.

С учетом крупных поставок Украине орудий ПА в качестве военной помощи в рассматриваемый период из состава ВС такими странами как США (в общей сложности 173 орудия М-777 калибра 155 мм и 36 ед. 105-мм орудий М-119), Австралия (6 ед. 155-мм орудий M-777A2), Испания (8 орудий L-118 калибра 105 мм), Италия (неизвестное количество орудий HH-70 калибра 155 мм), Канада (4 орудия М-777 калибра 155 мм), Литва (34 орудия М-101 калибра 105 мм), Финляндия (неизвестное количество 152-мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б"), Франция (20 ед. 105-мм орудий TRF1), Хорватия (15 ед. 130-мм орудий M-46 и 40 ед. 122-мм орудий Д-30), Эстония (24 ед. 155-мм орудий FH-70A1 и 42 ед. 122-мм орудий Д-30), следует ожидать резкого роста спроса в данном сегменте в ближнесрочной перспективе. Причем следует отметить, что многие из перечисленных выше стран за счет поставок Украине избавились от устаревших типов орудий ПА, и теперь будут пополнять свои артиллерийские подразделения современными буксируемыми орудиями.

По методике ЦАМТО в категорию "новые" включены поставки новых орудий, лицензионные программы, а также поставки артиллерийских систем из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых орудий с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой системы того же типа на тот же период времени.

В нижеприведенном рейтинге страны-экспортеры ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке новых орудий ПА (по коммерческим контрактам). Ряд стран имеют заказы со сроками исполнения за пределами рассматриваемого периода (2027 год и далее). В данном анализе учтены только те поставки (в том числе по долгосрочным контрактам), которые запланированы на период до 2026 года включительно.

Первое место в рейтинге поставщиков новых орудий полевой артиллерии занимает Великобритания со 155-мм легкой гаубицей M-777A2 (157 ед. на сумму 559,3 млн. долл.). Все орудия были поставлены в 2019-2021 гг.

Второе место с поставками 105-мм орудий LG-1 занимает Франция (147 ед. на сумму 225,7 млн. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 77 орудий на сумму 114,4 млн. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов на текущий момент составляет 70 новых систем на сумму 111,4 млн. долл.

Третье место с началом серийного лицензионного производства с 2019 года в Индии 155-мм гаубиц FH-77B занимает Швеция (114 ед. на сумму 156,2 млн. долл.). Все орудия были произведены в 2019-2021 гг.

Четвертое место с поставками в 2020 году Бангладеш 90 орудий различных типов ориентировочной стоимостью 100,0 млн. долл. занимает Китай.

Пятое место с дебютными поставками, начиная с 2026 года неназванному заказчику 60 ед. 155-мм орудий ATAGS ориентировочной стоимостью 77,8 млн. долл. занимает Индия.

Шестое место с поставками в 2019 году неизвестному заказчику 36 ед. 105-мм орудий M56 на сумму 30,0 млн. долл. занимает Сербия.

Седьмое место с предполагаемой поставкой в 2025 году Македонии 6 ед. 105-мм орудий BORAN на сумму 6,7 млн. долл. занимает Турция.

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в рассматриваемый период (2023-2026 гг.) планируется поставка 18 орудий на сумму 30,0 млн. долл. Все системы заявлены по конкурсу ВС Бангладеш.

Примечание: в расчет по Украине включены поставки орудий ПА только по коммерческим контрактам, поставки в рамках военной помощи не учитываются, поскольку не входят в категорию "торговля оружием".

Более подробный анализ с таблицами и диаграммами приведен в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделе "Текущие аналитические материалы".