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Страны Запада стремятся не допустить достижение Украиной успехов в вооруженном конфликте. Об этом заявил бывший глава командования объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав.

В ходе интервью немецкому изданию Berliner Zeitung Бридлав отметил, что многие западные политики опасаются возможного будущего в условиях успешного для Украины завершения вооруженного конфликта. Экс-главком сил НАТО в Европе признает, что никто на Западе не знает, как справиться с этими рисками.

При этом западные лидеры продолжат обещать киевскому режиму всестороннюю поддержку, несмотря на то, что большинство военных и аналитиков считают подобный подход неверным. Одновременно с этим продолжает ослабевать поддержка выделения финансовой поддержки Украине среди западного общества, что неизбежно отразится на результатах грядущих выборов. Бридлав также резюмировал, что без значительных объемов западной военной и экономической поддержки у Украины отсутствуют шансы пережить текущий конфликт.

Также сообщается, что генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что поставки Украине американских самолетов F-16 не изменят кардинально ситуацию на поле боя и призвал готовиться к продолжительному и интенсивному вооруженному конфликту.

В ходе очередного брифинга Столтенберг подчеркнул, что не существует какой-либо системы, способной фундаментально изменить положение ВСУ в украинском кризисе, а поставки Киеву боевой авиации, дальнобойных ракет и систем ПВО способны лишь незначительно увеличить потери российской армии и укрепить оборону Украины.