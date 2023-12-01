Войти
Военное обозрение

Экс-главком НАТО: Запад не допустит успеха Украины в конфликте с Россией

249
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Страны Запада стремятся не допустить достижение Украиной успехов в вооруженном конфликте. Об этом заявил бывший глава командования объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав.

В ходе интервью немецкому изданию Berliner Zeitung Бридлав отметил, что многие западные политики опасаются возможного будущего в условиях успешного для Украины завершения вооруженного конфликта. Экс-главком сил НАТО в Европе признает, что никто на Западе не знает, как справиться с этими рисками.

При этом западные лидеры продолжат обещать киевскому режиму всестороннюю поддержку, несмотря на то, что большинство военных и аналитиков считают подобный подход неверным. Одновременно с этим продолжает ослабевать поддержка выделения финансовой поддержки Украине среди западного общества, что неизбежно отразится на результатах грядущих выборов. Бридлав также резюмировал, что без значительных объемов западной военной и экономической поддержки у Украины отсутствуют шансы пережить текущий конфликт.

Также сообщается, что генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что поставки Украине американских самолетов F-16 не изменят кардинально ситуацию на поле боя и призвал готовиться к продолжительному и интенсивному вооруженному конфликту.

В ходе очередного брифинга Столтенберг подчеркнул, что не существует какой-либо системы, способной фундаментально изменить положение ВСУ в украинском кризисе, а поставки Киеву боевой авиации, дальнобойных ракет и систем ПВО способны лишь незначительно увеличить потери российской армии и укрепить оборону Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
26.06.2023
В Италии рассказали, кто хочет устроить в России вторые 90-е
16.06.2023
Глава Генштаба США Милли не озвучил сроки поставки F-16 Украине
29.03.2023
Российские истребители Су-35С становятся всё большей проблемой для Украины
05.07.2021
Летучий голландец XXI века
21.04.2021
Переброска истребителей США в Польшу была проведена в рамках учений
28.09.2020
Возможна ли очередная война между Россией и Турцией
16.07.2020
Как Хорватия пошла на Запад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад