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Военное обозрение

Взамен оружия советских времен: Чехия закупает бельгийские пулеметы Minimi Mk.3

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vz. 59

Чешская армия в последние годы развернула программу перевооружения войск, постепенно внедряя так называемые «стандарты НАТО», которые предусматривают отказ от оружия советских времен в пользу западных боевых систем.

Так, в армию страны начала поступать партия из тысячи бельгийских ручных пулеметов FN Minimi Mk3 7,62х51 мм, которые были приобретены в дополнение к ранее закупленным Minimi Mk2 аналогичного калибра.

С переходом на это оружие командование намерено отказаться от эксплуатации чехословацкого единого пулемета vz. 59, который до сих пор служит в войсках. Он был принят на вооружение в 1959 году и выпускался до конца 1970-х годов.

FN Minimi Mk3

Идущий ему на замену Minimi был разработан компанией FN Herstal в 1970-х годах и в настоящее время используется более чем в 75 странах. Первоначально он был создан в калибре НАТО 7,62х51 мм, позже был адаптирован под 5,56 мм. Однако, вслед за растущим спросом на более мощную версию, в 2006 году был выпущен 7,62-мм Minimi с дальностью стрельбы от 300 до 1000 метров.

В 2013 году FN Herstal представила новую версию Minimi Mk3, которая отличается регулируемыми упором и прикладом (может устанавливаться в 5 позициях), гидравлическим буфером и новой регулируемой по высоте сошкой. Mk3 также может быть переоборудован для стрельбы патронами калибра 5,56х45 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Компании
FN Herstal
Проекты
NATO
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