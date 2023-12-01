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Военное обозрение

Американский канал: ВСУ намерены развернуть охоту за российскими системами РЭБ

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Источник изображения: topwar.ru

Командование ВСУ намерено развернуть охоту за российскими системами РЭБ, поскольку они создают "мощную электронную защиту" против имеющихся на вооружении украинской армии западных управляемых ракет и высокоточных артиллерийских снарядов.

Как сообщает американский телеканал CNN, ракеты комплексов РСЗО HIMARS по своей природе являются более уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, чем неуправляемые вооружения, поскольку при наведении на намеченные цели полагаются на GPS-навигацию. Также, по словам боевиков киевского режима, которые находятся под Авдеевкой, применяемые российской армией системы успешно сбивают с курса американские высокоточные боеприпасы Excalibur.

В американском Минобороны заявили, что уже предприняли шаги, направленные на снижение уязвимости HIMARS к воздействию систем РЭБ. Пентагон стремится как можно скорее ввести технические усовершенствования, направленные на противодействие последствиям помех.

По оценкам американского телеканала, российская система радиоэлектронной борьбы "Поле-21", способная эффективно глушить сигнал GPS-навигации у дронов и ракет, является важной частью растущего электронного арсенала Москвы.

CNN также приводит слова украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, отметившего, что Западу следует предоставить Украине технологии, позволяющие программировать беспилотники для поражения российских средств радиоэлектронной борьбы.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
БПЛА
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