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ТАСС

В Японии вырастили овощи в почве, имитирующей грунт с астероида Рюгу

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Источник изображения: © Oba, Y., Koga, T., Takano, Y. et al.

Ученые полагают, что это потенциально подтверждает возможность земледелия на внеземных объектах, передает газета Yomiuri

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Японские специалисты смогли вырастить овощи в почве, точно соответствующей образцам грунта, доставленным в 2020 году с астероида Рюгу. Они полагают, что это потенциально подтверждает возможность земледелия на внеземных объектах, сообщает газета Yomiuri.

Группа исследователей из японского Университета Окаяма тщательно проанализировала образцы песка и камней с астероида, которые, в частности, содержали многочисленные органические вещества, кремний. Там же были выделены 23 аминокислоты, входящие в том числе в состав белков.

На основе этого анализа ученые точно воспроизвели почву астероида, в которой они успешно вырастили гречиху, салат латук, рукколу. Гречиха расцвела, а листья салата достигли нормального размера. В то же время исследователям пока не удалось вырастить полноценную траву в грунте, доставленном с Луны. Однако они считают, что их эксперименты помогут разработке технологий, открывающих путь к самоснабжению продовольствием поселений на других планетах.

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Страны
Япония
Проекты
2020-й год
Луна
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