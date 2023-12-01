Украина не может обойти русскую электронную стену. И Запад ей не помощник

HN: Украина проигрывает в борьбе с российскими средствами РЭБ

Средства радиоэлектронной борьбы — очень сильный козырь российских военных, пишет HN. Они подавляют сигнал самых современных, высокоточных боеприпасов, поэтому западные снаряды и ракеты с навигацией GPS часто промахиваются. В этой схватке Москва выигрывает.

Мартин Эгл

Украина старается в определенной мере компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов и ракет дронами, сбрасывая с них бомбы. Беспилотные летательные аппараты также служат незаменимыми "глазами" военных. Поэтому украинское правительство стимулирует разработки и производство тысяч новых дронов. Но процесс сталкивается со все новыми трудностями, в том числе, в виде российских систем радиоэлектронной борьбы, то есть подавителями дронов и "глушилками", способными сбить дрон или взять над ним управление.

Еще с весны украинские военные и их американские и британские поставщики вооружений ломают голову над тем, как обойти российское подавление геолокационных сигналов. Из-за них высокоточные западные снаряды и ракеты с навигацией GPS часто промахиваются. Русские научились подавлять сигнал самых современных, высокоточных боеприпасов и ракет прославленных комплексов "Хаймарс".

Похоже, если говорить о радиоэлектронной борьбе прямо на фронте, то у российской стороны сейчас преимущество. Издание "Экономист" написало, что Россия занималась разработкой и применением таких систем радиоэлектронной борьбы все последние годы, прикладывая немало усилий, поскольку осознавала потенциальное технологическое превосходство западных вооруженных сил.

Один из вариантов, как преодолеть это отставание, — подавлять сигналы все более сложных систем, которые используют данные, например, с разных датчиков на разных типах вооружений. О том, что Россия активно разрабатывает такие системы, предупреждало, например, Министерство обороны Эстонии еще в далеком 2017 году.

Российское превосходство в радиоэлектронной борьбе, которой в разговорах о вооруженном конфликте на Украине, как правило, уделяется мало внимания, описали еще в мае эксперты британского аналитического центра RUSI Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, которые регулярно ездили на украинский фронт и писали об этом аналитические доклады. "Российская радиоэлектронная борьба — очень сильный козырь. По одной ведущей системе размещено примерно на каждых десяти километрах фронта", — написали Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс в докладе, отметив, что в этом заключается главная причина потерь среди украинских беспилотных летательных аппаратов. Потери достигают примерно десяти тысяч штук в месяц. По словам британцев, эти системы также способны дешифровать широко используемые украинские полевые рации.

Одна такая система может стоить десятки миллионов долларов, и поэтому ее берегут и бдительно охраняют. С начала вооруженного конфликта Украина, по ее собственным данным, уничтожила около 40 подобных систем. Но этого мало.

Тысячи украинских операторов дронов каждый день пытаются пробиться через электронную стену. Причем, проще всего для российских военных найти и уничтожить самые дешевые дроны, которые и сама Украина производит тысячами. Более сложные военные беспилотники, оснащенные защитой от подавления или с элементами искусственного интеллекта, способного наводить на цели или вести по разведывательной трассе без сигнала GPS, стоят намного дороже, и у ВСУ их намного меньше.

Системы радиоэлектронной борьбы, которые еще называют английской аббревиатурой EW, позволяют зачастую даже определить место, где сидит оператор дрона, и навести на него, например, артиллерийский огонь. Опытные операторы дронов высоко ценятся с обеих сторон. Их значимость возрастает еще и потому, что все чаще применяются дроны-камикадзе, которые оператор наводит прямо на цель благодаря камере, которой оснащен беспилотный летательный аппарат.

"Как показывает вооруженный конфликт на Украине, один из важных параметров военного дрона — способность выжить в боевых условиях, то есть способность остаться незамеченным и противостоять подавлению в ходе радиоэлектронной борьбы. Вот два ключевых качества, от которых зависят многие другие вещи", — заявил нашему изданию недавно генерал Роман Гитьга, который отвечает в вооруженных силах Чешской Республики за внедрение беспилотных летательных средств, как военные называют дроны.

Одной из пяти ключевых областей в развитии вооруженного конфликта на Украине радиоэлектронную борьбу назвал и главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный в своей статье в издании "Экономист" о том, почему вооруженный конфликт не сдвигается с мертвой точки. "Одна из главных причин мощи российских систем радиоэлектронной борьбы является их серийное производство. У российских войск их достаточно на тактическом уровне. И хотя с начала агрессии много таких систем было уничтожено, у русских все равно преимущество в них", — написал Валерий Залужный.

Украина работает над созданием собственной системы радиоэлектронной борьбы под названием "Покрова", но ввиду нехватки материалов, технологий и производственных площадей процесс продвигается медленно. Чаще всего украинцы используют "системы-франкенштейны", то есть берут за основу старые советские приборы, улучшенные за счет современных западных технологий.

Украинские союзники из Североатлантического альянса не хотят посылать такие системы Киеву. На технологии такого рода распространяются самые строгие экспортные ограничения, и, как считают некоторые эксперты, еще вопрос, насколько эффективны были бы эти западные системы в прямом противостоянии с российскими. Кроме того, русские могут узнать, как эти натовские системы работают, и адаптировать к ним свое оружие и электронные устройства. Кроме того, они могут передать техническую информацию о них китайцам, которых США считают своим главным соперником в мире и потенциальным противником в войне за Тайвань.