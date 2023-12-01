Войти
ТАСС

Польский генерал отметил отсутствие шансов у Киева вернуть утраченные территории

248
0
0
ВС Украины
ВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Вальдемар Скшипчак считает, что "россияне восстановили свои способности, результатом чего стали в числе прочего массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинская армия не имеет в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил в интервью радиостанции TOK FM бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"В целом, в настоящий момент шансов на освобождение [от российских войск] этих территорий нет", - сказал он.

По мнению польского генерала, "россияне получают преимущество", "россияне восстановили свои способности, результатом чего стали в числе прочего массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины".

"Россияне медленно захватывают стратегическое преимущество над украинской армией, которая, к сожалению, в этом году имела ряд неудач на поле боя", - добавил Скшипчак.

"У Украины не будет выхода. Она должна искать решение, которое позволит ей выжить", - заключил генерал.

Генерал Вальдемар Скшипчак командовал сухопутными войсками Польши в 2006-2009 годы. В 2012 году стал заместителем министра национальной обороны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Похожие новости
05.10.2023
Британия отчаялась — и решила "прощупать" Россию на готовность к эскалации
03.02.2022
Вот сколько сил Россия развернула вокруг Украины
07.10.2020
TVP Info (Польша): страны Балтии знают, что представляет собой Россия, и готовятся к тотальной обороне
18.06.2018
"Жнецы" из-за океана
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
15.08.2014
Свой "Томагавк" ближе к телу
17.08.2012
Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе выполняет 14 заказов на судоремонт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад