Британия направила еще один эсминец в Персидский залив

Лондон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Великобритании Грант Шэппс распорядился направить эсминец HMS Diamond к Суэцкому каналу для поддержания безопасности в регионе, говорится в заявлении министерства обороны страны.

В заявлении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что эсминец "будет проводить операции по поддержанию свободы судоходства в регионе и обеспечению безопасного потока торговли".

В регионе уже находятся британский фрегат HMS Lancaster, который дислоцировали в Персидский залив в прошлом году, а также три противоминных корабля и судно Королевского вспомогательного флота Великобритании, отмечает Sky News.

HMS Diamond считается одним из самых современных в технологическом отношении кораблей ВМС Британии. Он оснащен военным многоцелевым вертолетом Wildcat.

Корабли Королевского военно-морского флота находятся в регионе на постоянной основе с 1980 года.

Ранее в ноябре йеменские повстанцы-хуситы взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море, принадлежащее британской компании. Тогда судно находилось в аренде японской компании.