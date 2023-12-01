Минобороны РФ сообщило о применении дальних перехватчиков МиГ-31 на херсонском направлении

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 проводят воздушное патрулирование в зоне военной операции на херсонском направлении, заявили в Минобороны РФ.

"Летный состав совершает боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что при обнаружении воздушных целей экипажи МиГ-31 осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения противника.

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Разработанный в 1970-е годы МиГ-31 стал первым советским боевым самолётом четвёртого поколения, созданным для использования в системе ПВО страны.

В настоящее время Вооружённые силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Официально сообщалось, что этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".