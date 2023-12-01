Войти
ЦАМТО

Саудовская Аравия может приобрести самолеты ВТА C-390 "Миллениум"

242
0
0
KC-390
KC-390.
Источник изображения: Embraer

ЦАМТО, 30 ноября. Саудовская государственная военно-промышленная компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) и бразильская Embraer 29 ноября подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возможную сборку и обслуживание в королевстве самолетов C-390 "Миллениум".

Подписанный в рамках более широкого проекта Saudi Vision 2030 меморандум направлен на сотрудничество между соответствующими секторами оборонной промышленности двух стран в целом и, в частности, на продвижение в Саудовской Аравии самолета C-390 в рамках планов королевства по обновлению парка самолетов военно-транспортной авиации (замены устаревших версий C-130 "Геркулес" компании Lockheed Martin).

Меморандум подписан во второй день визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Саудовскую Аравию. В опубликованном 29 ноября совместном заявлении сообщается, что "SAMI и Embraer будут работать над созданием структуры комплексного технического обслуживания самолетов Embraer в Королевстве. Кроме того, обе компании изучат возможность создания регионального центра технического обслуживания, планового и капитального ремонта, а также линии окончательной сборки C-390. Кроме того, SAMI и Embraer примут участие в образовательных мероприятиях, которые позволят открыть новые возможности для обеих компаний в аэрокосмическом секторе в Саудовской Аравии и ближневосточном регионе".

Саудовская Аравия является стратегическим союзником США. Военно-воздушные силы страны имеют в наличии 33 устаревших самолета ВТА C-130H "Геркулес", а также отложенный заказ на 20 самолетов C-130J "Супер Геркулес" (заявка была подана еще при администрации Д.Трампа). Также имеется семь заправщиков KC-130H и два KC-130J (еще три были запрошены одновременно с 20-ю C-130J).

Возможный заказ Саудовской Аравией новейшего C-390 "Миллениум" станет первой продажей самолета в ближневосточном регионе. На сегодняшний день С-390 выбран только европейскими странами и самой Бразилией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Саудовская Аравия
США
Продукция
C-130
Компании
Embraer
Lockheed-Martin
Похожие новости
22.11.2023
Embraer рассчитывает на победу KC-390 "Миллениум" в южнокорейском тендере
11.06.2014
Передел в небе
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
13.03.2013
Ил-78: второе рождение
30.07.2012
EADS и Boeing ищут новых заказчиков на свои самолеты-заправщики
26.07.2011
Airbus Military рассчитывает на успех проекта A400M
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад