Саудовская Аравия может приобрести самолеты ВТА C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 30 ноября. Саудовская государственная военно-промышленная компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) и бразильская Embraer 29 ноября подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возможную сборку и обслуживание в королевстве самолетов C-390 "Миллениум".

Подписанный в рамках более широкого проекта Saudi Vision 2030 меморандум направлен на сотрудничество между соответствующими секторами оборонной промышленности двух стран в целом и, в частности, на продвижение в Саудовской Аравии самолета C-390 в рамках планов королевства по обновлению парка самолетов военно-транспортной авиации (замены устаревших версий C-130 "Геркулес" компании Lockheed Martin).

Меморандум подписан во второй день визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Саудовскую Аравию. В опубликованном 29 ноября совместном заявлении сообщается, что "SAMI и Embraer будут работать над созданием структуры комплексного технического обслуживания самолетов Embraer в Королевстве. Кроме того, обе компании изучат возможность создания регионального центра технического обслуживания, планового и капитального ремонта, а также линии окончательной сборки C-390. Кроме того, SAMI и Embraer примут участие в образовательных мероприятиях, которые позволят открыть новые возможности для обеих компаний в аэрокосмическом секторе в Саудовской Аравии и ближневосточном регионе".

Саудовская Аравия является стратегическим союзником США. Военно-воздушные силы страны имеют в наличии 33 устаревших самолета ВТА C-130H "Геркулес", а также отложенный заказ на 20 самолетов C-130J "Супер Геркулес" (заявка была подана еще при администрации Д.Трампа). Также имеется семь заправщиков KC-130H и два KC-130J (еще три были запрошены одновременно с 20-ю C-130J).

Возможный заказ Саудовской Аравией новейшего C-390 "Миллениум" станет первой продажей самолета в ближневосточном регионе. На сегодняшний день С-390 выбран только европейскими странами и самой Бразилией.