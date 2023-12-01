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ТАСС

Липецкий механический завод "Калашникова" в 2024 году намерен начать ремонтировать ЗРК

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Российская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фото
Российская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Гендиректор концерна Владимир Лепин считает, что направление может стать якорным заказом для предприятия наряду с изготовлением серийной продукции

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн "Калашников") в 2024 году начнет ремонтировать боевую технику. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Липецкий механический завод приступит к ремонту боевой техники со второго квартала 2024 года, а в перспективе может стать опорным предприятием кластера по ремонту зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Для этого на заводе должны закончить реконструкцию площадей, изготовить необходимую оснастку и специальные инструменты, получить конструкторскую документацию, обучить персонал и провести его аттестацию", - сообщили там.

Как отметил гендиректор концерна Владимир Лепин, ремонт ЗРК может стать якорным заказом для предприятия наряду с изготовлением серийной продукции.

"Завод будет восстанавливать как собственную технику, так и изделия других предприятий", - добавил Лепин, отметив, что для этого ЛМЗ располагает необходимыми площадями, компетентным персоналом и инфраструктурой.

ЛМЗ - один из ведущих российских производителей самоходных гусеничных шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4. В линейку продукции входят пять типов тягачей в зависимости от оснащения. Кроме того, на предприятии налажено производство контейнеров динамической защиты и защитных решетчатых экранов для бронетехники. 

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Продукция
С-300
С-300В
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