«Перейдём к взлётам авиации с помощью катапульты»: британский флот предложил модернизировать авианосцы типа Queen Elizabeth

Источник изображения: topwar.ru
Британский флот презентовал проект Ark Royal, который предполагает постепенную модернизацию авианосцев типа Queen Elizabeth и может обернуться отказом от эксплуатации истребителей F-35B.
Как указывается в издании Zona Militar. для взлета и посадки самолетов предлагается создать наклонную (угловую) палубу, в то время как с передней части прямой палубы, используемой сейчас авиакрылом, будут подыматься в воздух беспилотники, которым из-за гораздо меньших габаритов требуется меньше места для маневра на борту корабля. Это позволит увеличить долю БПЛА в составе техники, применяемой с авианосцев.
- пояснил представитель флота.
Источник изображения: topwar.ru
Основой авиакрыла кораблей класса Queen Elizabeth являются истребители F-35B Lightning II. Они при этом относятся к самолетам типа STOVL, то есть осуществляют вертикальную посадку. Однако в ВМС Британии хотят оборудовать авианосцы в конечном итоге аэрофинишерами, что означает стремление перейти к широкой эксплуатации самолетов другого типа, не способных осуществлять вертикальную посадку.
Это обосновывается «ограничениями в наличии» F-35B «для достижения боевого потенциала авианосцев», то есть их нехваткой. Как указывается, на вооружении состоит 31 F-35B (не считая трех базирующихся в США и один борт, потерянный в ноябре 2021 года) при необходимости иметь 60-80 самолетов данного типа.
На этом фоне проект модернизации авианосцев косвенно демонстрирует либо отсутствие средств для приобретения новых F-35B, либо нежелание флота продолжать их закупки, что может быть вызвано постоянными техническими проблемами, которые сопровождают эксплуатацию этого американского «стелса».