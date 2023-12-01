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Военное обозрение

«Перейдём к взлётам авиации с помощью катапульты»: британский флот предложил модернизировать авианосцы типа Queen Elizabeth

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Источник изображения: topwar.ru

Британский флот презентовал проект Ark Royal, который предполагает постепенную модернизацию авианосцев типа Queen Elizabeth и может обернуться отказом от эксплуатации истребителей F-35B.

Как указывается в издании Zona Militar. для взлета и посадки самолетов предлагается создать наклонную (угловую) палубу, в то время как с передней части прямой палубы, используемой сейчас авиакрылом, будут подыматься в воздух беспилотники, которым из-за гораздо меньших габаритов требуется меньше места для маневра на борту корабля. Это позволит увеличить долю БПЛА в составе техники, применяемой с авианосцев.

Мы хотим перейти от STOVL (короткий взлет с вертикальной посадкой) к STOL (короткие взлеты и приземления), затем к STOBAR (трамплинный взлёт и посадка с помощью аэрофинишера), а потом к CATOBAR (взлеты с помощью катапульты и посадка с помощью аэрофинишера)

- пояснил представитель флота.

Источник изображения: topwar.ru

Основой авиакрыла кораблей класса Queen Elizabeth являются истребители F-35B Lightning II. Они при этом относятся к самолетам типа STOVL, то есть осуществляют вертикальную посадку. Однако в ВМС Британии хотят оборудовать авианосцы в конечном итоге аэрофинишерами, что означает стремление перейти к широкой эксплуатации самолетов другого типа, не способных осуществлять вертикальную посадку.

Это обосновывается «ограничениями в наличии» F-35B «для достижения боевого потенциала авианосцев», то есть их нехваткой. Как указывается, на вооружении состоит 31 F-35B (не считая трех базирующихся в США и один борт, потерянный в ноябре 2021 года) при необходимости иметь 60-80 самолетов данного типа.

На этом фоне проект модернизации авианосцев косвенно демонстрирует либо отсутствие средств для приобретения новых F-35B, либо нежелание флота продолжать их закупки, что может быть вызвано постоянными техническими проблемами, которые сопровождают эксплуатацию этого американского «стелса».

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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
БПЛА
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