Летные испытания первого спутника "Сферы" завершили

За год функционирования спутника на орбите его оборудование получило летную квалификацию, также были испытаны технологии управления аппаратом и доступа в интернет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Космический аппарат "Скиф-Д" производства АО "Решетнев" ("Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева, входит в Роскосмос), ставший первым спутником федерального проекта "Сфера", завершил летные испытания, сообщается в газете предприятия "Сибирский спутник".

"Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи "Скиф-Д" с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании "Решетнев", закончен", - говорится в материале.

Отмечается, что за год функционирования спутника на орбите его оборудование получило летную квалификацию, также были испытаны технологии управления аппаратом и доступа в интернет. "Максимальная скорость передачи данных через "Скиф-Д", которой удалось достичь на сеансах связи, составила 6,5 Мбит/с", - отметили в издании.

Федеральный проект "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

Первый аппарат "Скиф-Д" в рамках проекта "Сфера" был запущен 22 октября 2022 года на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М". Полная группировка будет состоять из 12 спутников "Скиф" - по четыре на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата - 1 750 кг, срок активной службы спутника составит 12 лет.

Запуск первых штатных "Скифов" запланирован на 2026 год. В ноябре Роскосмос сообщил ТАСС, что изготовление штатных "Скифов" планируется начать уже в 2024 году.