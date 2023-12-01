Войти
ТАСС

Летные испытания первого спутника "Сферы" завершили

256
0
0
Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

За год функционирования спутника на орбите его оборудование получило летную квалификацию, также были испытаны технологии управления аппаратом и доступа в интернет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Космический аппарат "Скиф-Д" производства АО "Решетнев" ("Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева, входит в Роскосмос), ставший первым спутником федерального проекта "Сфера", завершил летные испытания, сообщается в газете предприятия "Сибирский спутник".

"Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи "Скиф-Д" с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании "Решетнев", закончен", - говорится в материале.

Отмечается, что за год функционирования спутника на орбите его оборудование получило летную квалификацию, также были испытаны технологии управления аппаратом и доступа в интернет. "Максимальная скорость передачи данных через "Скиф-Д", которой удалось достичь на сеансах связи, составила 6,5 Мбит/с", - отметили в издании.

Федеральный проект "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

Первый аппарат "Скиф-Д" в рамках проекта "Сфера" был запущен 22 октября 2022 года на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М". Полная группировка будет состоять из 12 спутников "Скиф" - по четыре на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата - 1 750 кг, срок активной службы спутника составит 12 лет.

Запуск первых штатных "Скифов" запланирован на 2026 год. В ноябре Роскосмос сообщил ТАСС, что изготовление штатных "Скифов" планируется начать уже в 2024 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
15.08.2023
АО "Решетнев" создаст два первых штатных аппарата спутниковой системы "Скиф"
07.11.2022
Шесть спутников "Скиф" запустят на орбиту к середине 2026 года
28.10.2022
Полезную нагрузку первого спутника программы "Сфера" включат через несколько дней
28.10.2022
Началось производство стопроцентно российского спутника связи
05.02.2020
Рогозин: решивший списать модуль "Наука" подпишет себе "смертный приговор"
26.04.2018
Роскосмос заказал изготовление ракеты "Союз" для запуска трех спутников "Гонец-М"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад