Первый запуск многоразовой ракеты-носителя Xingyun-1 состоится на Хайнане в 2024 году

Ракета «Чанчжэн-5В» с основным модулем китайской станции «Тяньхэ» стартует с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 29 апреля 2021 года.

Объем инвестиций в проект составил порядка $563 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 30 ноября. /ТАСС/. Первый запуск разработанной в Китае многоразовой ракеты-носителя Xingyun-1 (XY-1) должен состоятся в южной китайской провинции Хайнань в 2024 году. Об этом сообщает газета "Наньгоду шибао".

По сведениям издания, пуск запланирован со строящейся в настоящее время площадки для коммерческих запусков в городе Вэньчан. Сооружение данного объекта уже вступило в финальную стадию. Установка оборудования должна быть завершена к концу этого года, а ввод площадки в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Это будет первый китайский космодром для коммерческих запусков. Общий объем инвестиций в данный проект составил порядка 4 млрд юаней (около $563 млн). После ввода в эксплуатацию с данной площадки планируется осуществлять коммерческие запуски не только для китайских, но и для зарубежных клиентов.