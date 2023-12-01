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ТАСС

WP: большая часть выделяемых средств Украине остается в США

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Купюры Доллар США
Купюры Доллар США.
Источник изображения: © РИА Новости Светлана Шевченко

По данным газеты, денежные средства используются для разработки нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено Киеву

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Большая часть средств, выделенных администрацией американского президента Джо Байдена Киеву, остается в США. Как сообщила газета The Washington Post, они используются для разработки нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено Украине.

По данным издания, в этом и заключается "самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву". Газета со ссылкой на исследование отмечает, что "из $68 млрд военной и связанной с этим помощи, одобренной Конгрессом" с начала спецоперации России на Украине, почти 90% осталось внутри страны.

В публикации подчеркивается, что помощь Киеву "не только вынуждает Пентагон быстро наращивать темпы производства оружия, но и модернизирует армию" США. Согласно сведениям генерала армии США в отставке Джона Феррари, отправляя Киеву устаревшее вооружение, США получают возможность обновить собственный арсенал оружия. "Передавая Украине оружие и снаряжение, армия взамен получит более современное вооружение", - приводит The Washington Post его слова.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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