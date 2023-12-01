Норвегия передала Минобороны Румынии первый истребитель F-16

ЦАМТО, 30 ноября. Минобороны Норвегии объявило о состоявшейся 28 ноября церемонии передачи военному ведомству Румынии первого снятого с вооружения ВВС страны истребителя F-16.

Согласно планам, на этой неделе три румынских летчика перегонят первые самолеты с авиабазы "Рюгге" в Румынию.

Как заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, продажа F-16 укрепит обороноспособность Румынии, являющейся страной-союзником на восточном фланге НАТО и соседствующей с Украиной.

Передача самолетов состоялась после их интенсивной подготовки, в ходе которой Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) совместно с компанией Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) провело их модификацию, техническое обслуживание и сертификацию. Агентство также занималось получением разрешений на передачу истребителей от норвежских и американских властей.

Все самолеты будут поставлены до 2025 года. Этого промежутка времени будет достаточно для того, чтобы ВВС Румынии повысили квалификацию летного и технического персонала. Кроме того, Forsvarsmateriel окажет помощь в подготовке к эксплуатации F-16.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2022 года Министерство национальной обороны Румынии заключило с NDMA контракт на закупку 32 самолетов F-16 из состава ВС Норвегии. Стоимость подписанного соглашения составляет 388 млн. евро. Продажа была одобрена правительствами Норвегии и США. Контракт предусматривает закупку 32 самолетов F-16 в конфигурации M6.5.2, запасных двигателей, запчастей, оказание логистической поддержки и предоставление услуг обучения персонала. Предполагается, что истребители будут доставлены в Румынию в рабочем состоянии, с ресурсом, который позволит ВВС Румынии эксплуатировать их не менее 10 лет в период перехода на самолеты 5-го поколения. Первые три самолета будут доставлены к концу 2023 года. Полностью поставки должны быть завершены в течение трех лет.

В июне 2023 года Агентство NDMA подписало с компанией Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) соглашение стоимостью более 700 млн. норвежских крон (65 млн. долл.) на техническое обслуживание и подготовку 32 истребителей F-16 из состава ВВС страны к поставке ВВС Румынии.

Всего в составе ВВС Норвегии насчитывалось 57 истребителей F-16. Самолеты были сняты с вооружения в декабре 2021 года в связи поставкой новых F-35.