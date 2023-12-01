Построен на шасси, созданном для ралли: Франция испытывает бронеавтомобиль Cockerill i-X

Источник изображения: topwar.ru

Французская армия провела в течение пяти дней серию испытаний «наземного перехватчика» - бронеавтомобиля Cockerill i-X, включая тестирование проходимости машины и ведения из нее огня.

Ее разработка была запущена в инициативном порядке бельгийской компанией John Cockerill Defense и велась с участием различных европейских фирм – Nexter Systems (KNDS) и Arquus из Франции, Krauss-Maffei Wegmann из Германии, Patria из Финляндии.

Эта машина выделяется своей выдвижной системой вооружения, способной нести 25-мм или 30-мм автоматические пушки и противотанковые ракеты. Боевой модуль имеет возможность поворота на 360° и диапазон наклона от -10 до +60°, что позволяет эффективно поражать как наземные, так и воздушные цели

- говорится на сайте разработчика.

Как указывается, бронеавтомобиль построен на шасси, специально созданном для ралли Париж-Дакар. Машина способна развивать максимальную скорость 200 км/ч по дороге и 160 км/ч в условиях пустыни, имея запас хода 600 км. Ее баллистическая защита соответствует 2-му уровню по стандарту STANAG 4569 (от пули 7,62x39 мм при дистанции огня 30 метров), а противоминная защита – 3-му уровня (от заряда весом 8 кг ВВ).

Улучшенное управление техникой обеспечивают такие технологии как набор оборудования, отвечающего за ситуационную осведомленность, полностью оцифрованный интерфейс и «умный шлем» [водителя].

В качестве силовой установки могут выступать стандартный или гибридный двигатели.

Cockerill i-X родился в результате слияния технологического совершенства систем вооружения и даже опыта проведения ралли. Он представляет собой разрыв с традиционными концепциями и формирует новую парадигму сухопутных военных операций

- отмечается в компании.