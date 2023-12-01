"Защита не помогает". На Западе ищут средство от нового российского оружия

Эксперт по беспилотникам Федутинов: отношение к дронам на фронте меняется

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. Весь мир восхищается русским оружием, в том числе барражирующим боеприпасом "Ланцет". Однако военные говорят и о важном недостатке. О том, как решают проблему, — в материале РИА Новости.

"Мангалы" не спасут

В ноябре американские журналисты обратили внимание на необычное поведение "Ланцета": детонирует в полутора метрах перед броневиком "Брэдли". После взрыва в машину летят "сгустки расплавленного металла", сообщает Forbes.

Речь о кумулятивной струе, или EFP — explosively formed penetrator, "пенетраторе взрывного действия". Это средство поражения делает фактически бесполезными сети и решетки, которые устанавливают на бронетехнику. Ранее с их помощью ВСУ не раз отбивали атаки барражирующих боеприпасов.

Аналитики, которых цитирует Business Insider, предполагают новую технологию на "Ланцетах": лазерный дальномер из двух оптических камер вызывает детонацию на оптимальном расстоянии перед целью.

Обозреватель Forbes отмечает: от EFP есть средства защиты, но не для любой техники. Так, в Ираке американцы установили дополнительную композитную броню. Правда, это увеличило вес. Например, трехтонный автомобиль HMMWV потяжелел до четырех и стал менее маневренным.

Дрон-камикадзе "Ланцет" Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Еще один способ — динамическая защита (ДЗ) типа "Контакт-1". Известно, что ВСУ устанавливали советские коробочки с взрывчаткой даже на немецкие "Леопарды" (помогало не всегда).

А вот для легкой техники это не годится. "Там должна стоять пассивная броня, катаная сталь", — объясняют Сэм Крэнни-Эванс и Сидхарт Каушал из Королевского института объединенных служб.

Умнее и дальше

Кроме того, "Ланцет" получил возможность действовать в автономном режиме: умная система сама ищет цели и даже определяет более приоритетные (скажем, вместо гаубицы — установка ПВО). Это ответ на попытки ВСУ "приземлить" беспилотники с помощью РЭБ.

По словам главного конструктора, компании Zala Aero (производитель "Ланцетов") Александра Захарова, теперь противнику остается только одно: пытаться сбивать беспилотники физически. Однако это крайне проблематично. Два иксообразных крыла (именно поэтому операторов этих боеприпасов в армии называют иксоводами) обеспечивают изделию высокую маневренность в любой плоскости.

Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Дальность тоже растет. В сентябре очередная версия — возможно, "Изделие-53" — поразила украинский МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом. А в октябре стало известно, что там же уничтожили штурмовик Су-25. От точки запуска — около 80 километров. До сих пор максимумом считали 40.

Главный минус

Хотя производство "Ланцетов" выросло в 50 раз, их все равно не хватает. Об этом говорят сами бойцы.

Конструкторское бюро, связанное с батальоном "Восток", наладило выпуск более дешевых аналогов. Если оригинал стоит 30–35 тысяч долларов, то эти — всего три тысячи. Название тоже хирургическое: "Скальпель". Те же иксообразные крылья, старт — тоже с катапульты.

Концепцию объяснял Александр Ходаковский, основатель батальона "Восток". Современные самолеты — это "квинтэссенция инженерной мысли" и стоят очень дорого, рассуждал он. Поэтому их мало по сравнению с более примитивной авиацией второй мировой войны. Однако, несмотря на высокотехнологичность, ударные машины все так же уязвимы перед ПВО. А значит, ограничены в возможностях.

Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"В такие моменты невольно ностальгируешь о прадедушках наших современных чудо-машин, которые даже не знали бы, что их кто-то поймал в захват радаром, их было бы много, и они бы прорвались и засыпали противника бомбами, — писал офицер. — Почему-то уверен, что один заход наших штурмовиков времен Великой Отечественной радикально решил бы ситуацию с тем же Урожайным в нашу пользу, напрочь отбив бы желание повторять попытки наступать".

Ходаковский предположил, что в современных условиях штурмовики можно сделать беспилотными.

"Мы добиваемся того, чтобы оператор психологически воспринимал БПЛА расходником и не трясся, теряя эффективность работы, над каждым бортом. При этом при массовом применении дешевых средств противник просто перегреется — ни одна его система ПВО не справится с такой нагрузкой", — заключил он. И появились "Скальпели".

Хуже не будет

Эксперты по беспилотной авиации с ним согласны — реалии военного конфликта заставляют переосмыслить отношение к дронам.

"Не только барражирующие боеприпасы, которые изначально были одноразовыми, но и разведывательные беспилотные системы требуются в гораздо больших количествах", — говорит редактор профильного издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

На фронте из-за РЭБ, кинетических средств противодействия даже многоразовые БПЛА живут крайне недолго.

"Буквально несколько полетов. Фактически тоже расходники", — отмечает эксперт.

Большие ожидания были от крупных БПЛА самолетного типа, но реальный опыт боевой эксплуатации показал, что куда востребованнее недорогие малоразмерные аппараты. В общем нужны массовость и дешевизна.

​Правда, как раз массовость энтузиасты из КБ "Восток" в силу объективных причин пока обеспечить не могут. Выпускают не более 20 машин в месяц.

​Тем не менее их опыт следует признать положительным. К тому же тесное взаимодействие с непосредственными участниками боев позволит довести изделие до ума, считает Федутинов.

Еще один "хирургический инструмент" для российских военных точно не лишний.