Войти
ТАСС

Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями

261
1
0
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что рост спроса на космические услуги сегодня превышает средний рост мирового ВВП

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует тесно сотрудничать с частными космическими компаниями РФ, заявил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

"Основная программа для нас - это "Сфера", но мы будем еще и работать в тесном контакте с нашими частными компаниями, которые тоже имеют планы по созданию своих группировок", - сказал Борисов.

По его словам, рост спроса на космические услуги сегодня превышает средний рост мирового ВВП. "Это и явилось причиной, почему на это направление - космическую деятельность - сегодня обращены все взоры. <…> И, конечно, Россия не может стоять в стороне от этой устойчивой мировой тенденции", - добавил глава Роскосмоса.

По словам Борисова, сегодня нельзя представить развитие экономики без космической группировки, которая будет предоставлять услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, и поэтому Россия будет работать над созданием и расширением спектра этих услуг и развертыванием многоспутниковых группировок, в том числе в сотрудничестве с представителями частной отечественной космонавтики.

Борисов также отметил, что активный глобальный спрос на космические услуги привел к тому, что на это направление сегодня "обращены все взоры". Россия не может стоять в стороне от этой тенденции, заявил он. "Спрос на космические услуги сегодня превышает показатель средний роста ВВП мирового. Это и явилось причиной, почему на это направление - космическую деятельность - сегодня обращены все взоры. Раз есть спрос - рождается и предложение. Предложение реализуется путем создания многоспутниковых группировок, которые и создают эти космические услуги. Вот объективные реалии, с которыми мы сегодня живем. И, конечно, Россия не может стоять в стороне от этой устойчивой мировой тенденции", - сказал Борисов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
17.02.2023
РКК "Энергия" объявила тендер на создание концепции эксплуатации новой орбитальной станции
28.11.2022
Борисов пообещал коренную перестройку «Роскосмоса»
25.10.2021
Первую частную космическую станцию планируется создать к 2027 году
12.04.2021
Рогозин представит "Сферу" и лунную программу на совещании у Путина по космосу
26.08.2020
Чистая прибыль Роскосмоса в 2019 году выросла на 56%
13.04.2020
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
28.11.2011
Определены кандидаты, которые будут представлять интересы государства в советах директоров ряда крупных компаний ОПК
1 комментарий
№1
01.12.2023 05:41
Что то я не слышал ничего о частных компаниях , поставщиках услуг Роскосмосу.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад