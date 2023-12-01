Шольц не сдержал слова. Обещанная им "смена эпох" пробуксовывает

NYT: в бундесвере не заметили обещанной Шольцем "смены эпох"

В Германии не заметили обещанной Шольцем "смены эпох", пишет NYT. Большую часть денег, о которых говорил канцлер, так и не выделили, а закупленное все-таки оружие попадет в руки военных еще нескоро. Бюрократия ситуацию только усложняет, отмечается в материале.

Сразу после начала вооруженного конфликта на Украине канцлер Олаф Шольц пообещал реанимировать вооруженные силы Германии. Прошло почти два года, но серьезных перемен так никто и не почувствовал.

Сразу после начала вооруженного конфликта на Украине канцлер Олаф Шольц пообещал реанимировать вооруженные силы Германии, которые после окончания холодной войны пришли в упадок.

Главной составляющей плана стало намерение выделить на нужды армии сто миллиардов евро и начать последовательное увеличение военных расходов. Это было равноценно мощному землетрясению для Германии, в которой после ужасов Второй мировой войны пацифизм превратился едва ли не в общенациональный символ веры.

С тех пор прошло почти два года. Эксперты и военные говорят, что обещанная Шольцем с большой помпой Zeitenwende, или смена эпох, практически не видна личному составу немецкой армии, которой не хватает самой элементарной инфраструктуры, боеприпасов и военной техники.

Большую часть обещанных денег либо так и не выделили, либо потратили на оружие, которое солдаты получат еще очень нескоро из-за задержек с закупками и необходимости увеличить мощность долго простаивавших производственных линий.

Стратегический разворот происходит настолько медленно, что у многих появились серьезные сомнения в том, что он вообще случится. И это несмотря на усиление угрозы со стороны России и уверенность Европы в необходимости самостоятельно укреплять обороноспособность, не полагаясь на Соединенные Штаты Америки. Конфликт на Украине затянулся, и сомнения эти усилились. Конгресс не спешит утверждать пакет помощи, а степень поддержки Киева в Германии – самой крупной экономике Европы – начинает постепенно снижаться.

"Zeitenwende уже выдыхается, – сказал эксперт по внешней политике и депутат парламента от входящей в правящую коалицию партии "Зеленые" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). – Слишком многое в нашей стране не финансируется".

Потребность в неотложных переменах наиболее заметна в артиллерийской школе немецких сухопутных войск, которая занимает большую часть военной базы в живописном местечке Идар-Оберштайн на западе Германии.

База была построена в 60-е годы, когда западногерманская армия перестраивалась под контролем союзников. В годы холодной войны ее главным предназначением было обучение и подготовка артиллерийских подразделений, чтобы они могли поддерживать пехоту артиллерийским огнем и ракетными обстрелами. Но когда холодная война закончилась, и угроза наземного конфликта в Европе отступила, школа стала практически не нужна.

Присоединение Крыма к России в 2014 году и полномасштабная военная операция, начатая Москвой на Украине в феврале 2022 года, изменили европейские представления об угрозах. Но если судить по последнему плану, реконструкция артиллерийской школы будет завершена не раньше 2042 года.

Школа отправила на Украину 14 бронированных гаубиц, но на замену так ничего и не получила, хотя заявку своевременно оформила и подала. Эти гаубицы очень нужны ей, пока она не увеличит собственный арсенал. Боевую подготовку и обучение пришлось сократить из-за нехватки боеприпасов.

Два здания на базе пустуют в ожидании сноса, а 85 процентов построек нуждаются в ремонте. Об этом говорится в очередном докладе, составленном парламентским комиссаром по вооруженным силам Германии Евой Хёгль (Eva Högl) и опубликованном в феврале.

Во время визита в артиллерийскую школу в прошлом году Хёгль и ее команда обнаружили, что окна в зданиях не закрываются, изношенные трубы и протекающие крыши причинили помещениям большой ущерб, а санузлы пришлось закрыть из-за их ветхого состояния.

Хёгль обрадовалась появлению специального фонда в размере ста миллиардов евро, о котором объявило правительство. Однако она обеспокоена тем, что деньги до солдат доходят слишком медленно.

"Необходимо срочно обеспечить войска финансовыми средствами, чтобы военные почувствовали, как улучшается ситуация", – заявила она в интервью.

Начальник артиллерийской школы полковник Олаф Тунеке (Olaf Tuneke) рассказывает, что некоторые молодые солдаты и офицеры с нетерпением ждут реальных перемен и хотят, чтобы улучшения наступили быстрее.

"Все они слышат про эту „смену эпох” и говорят: „Мне выдадут новую каску, новое снаряжение?” Конечно, нет. За день новое оружие не создашь", – сказал полковник.

Тем не менее, он сохраняет оптимизм. В октябре он принял под свое командование новый артиллерийский дивизион сухопутных войск – первый за 30 с лишним лет. "Я служу в артиллерии 30 с лишним лет, и все это время армия катилась под гору, – сказал полковник Тунеке. – Ну, катилась до этого момента. Я действительно думаю, что мы подошли к точке перелома. Вопрос в том, насколько быстро мы теперь пойдем в гору". А путь впереди предстоит еще очень долгий.

Но чем дольше задерживают выделение средств, тем меньше армия получит за эти деньги, отмечает полковник в отставке Родерик Кайзеветтер (Roderich Kiesewetter), ныне работающий в парламентском комитете по иностранным делам. Из-за инфляции растет стоимость оружия и боеприпасов, и содержать армию со временем становится все дороже. Кайзеветтер делает мрачные прогнозы "Мы стали свидетелями обмана", – говорит он.

В разгар холодной войны, когда на действительной военной службе в германской армии находился почти миллион человек личного состава, в бундесвере было 83 артиллерийских дивизиона. Когда Россия в прошлом году начала военную операцию на Украине, их оставалось всего четыре. С новым дивизионом их стало пять.

Сегодня на действительной военной службе в Германии примерно 181 тысяча военнослужащих. К концу десятилетия эта цифра увеличится еще на 22 тысячи. Наращивать численность вооруженных сил всегда было трудно. Однако государство надеется, что изменение отношения к армии и признание ее роли пойдет на пользу – равно как и выделение дополнительных средств.

Бундесвер планировал начать ремонтные работы в артиллерийской школе на сумму не менее 250 миллионов евро еще до того, как Шольц объявил свою "смену эпох". Но если сухопутные войска увеличат количество артиллерийских дивизионов в два с лишним раза, действуя согласно своим расчетам, то вместимость базы окажется недостаточной еще до завершения ремонта.

"Планировать инфраструктуру можно только на имеющуюся в наличии оргштатную структуру", – сказал начальник военной базы подполковник Андреас Орт (Andreas Orth). По его словам, если сухопутные войска остановят ремонтные работы, чтобы произвести перерасчет и учесть рост числа обучаемых в связи с увеличением количества дивизионов, то на реновацию уйдет еще больше времени. "Нам придется начать весь процесс заново, с самого начала", – заметил он.

Согласно данным проведенного недавно исследования, та же самая бюрократия тормозит процесс закупок новых вооружений для бундесвера в целом. До того, как правительство Шольца ввело изменения, любой желающий потратить на один заказ более тысячи евро должен был подавать заявку в отдельное гражданское снабженческое ведомство, в котором она могла пролежать несколько лет.

Теперь этот потолок подняли до пяти тысяч евро. Но закупочный процесс все равно идет медленно, планирование забюрократизировано, а квалифицированных кадров не хватает. Есть еще одно следствие медлительности закупочного процесса. Поставок боеприпасов и запчастей мало, а это крайне опасно. На пополнение запасов уйдут миллиарды.

Некоторые критики говорят, что значительную часть денег, обещанных правительством, передали не туда, куда надо. Большие суммы поначалу тратили на дорогостоящие вооружения. Например, было приобретено почти 40 истребителей F-35 и противоракетные комплексы Arrow 3 совместной разработки Израиля и США.

То оружие и военная техника, которую немецкая армия передала Украине, также пробили брешь в арсеналах бундесвера, а восполняются эти запасы слишком медленно. Казалось бы, обыденные, но срочно необходимые вещи типа боеприпасов и запчастей для танков и самолетов, тоже пока не появились.

"Такие серьезные проблемы традиционно тормозят оборонный сектор Германии. Они до сих пор присутствуют и пока не решены", – сказал военный эксперт из Немецкого совета по международным отношениям (German Council on Foreign Relations) Кристиан Мёллинг (Christian Mölling).

"Смена эпох происходит не так быстро, как это необходимо", – добавил он.

Автор статьи: Кристофер Шютце (Christopher F. Schuetze)