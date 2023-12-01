Источник сообщил о продолжении серии БДК модернизированного проекта 11711

По его информации, в 2024 году ожидается подписание контракта на строительство двух таких кораблей для Черноморского флота

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Серия больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711 будет продолжена, до конца 2025 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" заложат новую пару БДК для Черноморского флота. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Строительство больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 будет продолжено. Летом следующего года ожидается подписание контракта на строительство двух таких БДК для Черноморского флота. До конца 2025 года на заводе "Янтарь" заложат новую пару кораблей, которые будут строить по скорректированному техническому проекту", - сказал собеседник агентства.

По его данным, строящиеся на "Янтаре" БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" передадут в состав Тихоокеанского флота в 2024 и в 2025 годах.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В составе ВМФ России несут службу два БДК базового проекта 11711 - "Иван Грен" и "Петр Моргунов". По предварительной информации, размерения кораблей, построенных по скорректированному техническому проекту, увеличатся, их водоизмещение возрастет до 7-8 тыс. тонн. Каждый из них способен транспортировать до 13 основных боевых танков или до 36 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также батальон морской пехоты.