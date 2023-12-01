Производитель заявил о применении дронов-камикадзе "Привет-82" на трех направлениях СВО

В конструкторском бюро "Око" отметили, что информация о количестве аппаратов не подлежит разглашению

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские войска начали применять дроны-камикадзе самолетного типа "Привет-82" на трех направлениях специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Око".

"Российские подразделения применяют дроны "Привет-82" на трех направлениях спецоперации, в их числе угледарское, херсонское, бахмутское (артемовское - прим. ТАСС)", - отметили в КБ.

По словам производителя, информация о количестве аппаратов и деталях их применения не подлежит разглашению.

Беспилотник используется для контрбатарейной борьбы и штурма укрепрайонов. Дальность полета дрона "Привет-82" составляет до 30 км, скорость полета - до 140 км в час. Полезная нагрузка аппарата - до 5,5 кг.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО проходит испытания легкий дрон-разведчик ближнего радиуса действия "Привет-мини", созданный по схеме "летающее крыло".