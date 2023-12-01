Войти
ТАСС

Производитель заявил о применении дронов-камикадзе "Привет-82" на трех направлениях СВО

243
0
0
Дрон "Привет-82"
Дрон "Привет-82".
Источник изображения: Александр Демьянчук/ ТАСС

В конструкторском бюро "Око" отметили, что информация о количестве аппаратов не подлежит разглашению

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские войска начали применять дроны-камикадзе самолетного типа "Привет-82" на трех направлениях специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Око".

"Российские подразделения применяют дроны "Привет-82" на трех направлениях спецоперации, в их числе угледарское, херсонское, бахмутское (артемовское - прим. ТАСС)", - отметили в КБ.

По словам производителя, информация о количестве аппаратов и деталях их применения не подлежит разглашению.

Беспилотник используется для контрбатарейной борьбы и штурма укрепрайонов. Дальность полета дрона "Привет-82" составляет до 30 км, скорость полета - до 140 км в час. Полезная нагрузка аппарата - до 5,5 кг.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО проходит испытания легкий дрон-разведчик ближнего радиуса действия "Привет-мини", созданный по схеме "летающее крыло". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
23.08.2022
Казахстан ищет альтернативу России. Многовекторность выйдет ему боком
19.05.2022
Турция требует вернуть ее в программу F-35 за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО
18.02.2022
Путин присвоил генеральские звания 26 военнослужащим Вооруженных сил РФ
09.12.2021
"Главкосмос" назвал лотерею неудачным способом продвижения полетов на МКС
04.10.2021
НАСА не удалось создать новые скафандры
29.07.2021
Китай зовет Россию обороняться в космосе
25.05.2021
В США назвали способ «выбить» Россию из Центральной Азии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад