«Это сигнал России»: министр обороны Швеции назвал количество выделенных для «сдерживания» ВМФ РФ кораблей

Корветы класса Visby Корветы класса Visby

Швеция пока не стала членом НАТО, но готова активно участвовать вместе с альянсом в «сдерживании» России. В частности, решено выделить дополнительные корабли для совместного патрулирования на Балтике.

Это сигнал России, имеющий сдерживающий и стабилизирующий эффект

- отметил министр обороны Пол Юнсон.

С его слов, которые приводит издание PAP, с декабря текущего года патрулирование в Балтийском море будет осуществляться совместной корабельной группировкой стран Северной Европы, Прибалтики и Нидерландами под руководством Британии. При этом было названо количество выделенных для «сдерживания» ВМФ РФ вымпелов – 20 боевых кораблей. В частности, Швеция направит два ракетных корвета класса Visby.

Совместная группировка получила обозначение «Объединенные экспедиционные силы» (JEF).

Как пояснил глава военного ведомства, столь крупная группировка позволит организовать защиту «критически важной инфраструктуры» на Балтике, в особенности подводных трубопроводов и телекоммуникационных кабелей. Создание новой флотилии было согласовано с НАТО.

В качестве поводов для организации усиленного дежурства на море называются подрыв «Северных потоков» и разрушение газопровода и кабелей между Эстонией и Финляндией.