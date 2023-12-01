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ТАСС

Telegraph: Кэмерон призвал НАТО заказать достаточно оружия для Киева

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По информации издания, глава британского МИД считает необходимым обеспечить Украину запасом вооружений на ближайшие два года

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Западные союзники Киева должны разместить достаточное количество заказов на вооружения, чтобы покрыть потребности Украины по меньшей мере на ближайшие два года. Как сообщила газета The Daily Telegraph, с таким призывом на двухдневном совещании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

По сведениям издания, политик, возглавлявший правительство в 2010-2016 годах, заявил коллегам о необходимости заключить с производителями оружия и военной техники долгосрочные совместные контракты, что позволило бы нарастить производство и на время решить проблему нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины. Как отмечает, ссылаясь на свои источники, The Daily Telegraph, на закрытой встрече в Брюсселе Кэмерон указал на необходимость объединить экономические возможности Запада, что якобы позволит победить Россию в войне на истощение.

Перед встречей он публично заявил о том, что Москва заблуждается, если рассчитывает на раскол в рядах НАТО и ослабление оказываемой Киеву поддержки. "Соединенное Королевство продолжит непоколебимо поддерживать Украину и бороться за мир и стабильность в Европе", - сказал глава Форин оффиса. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
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