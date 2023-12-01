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ТАСС

Инструктор: каждое подразделение российских десантников укомплектовано БПЛА для разведки

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ управляет дистанционно-управляемым аппаратом.
Источник изображения: topwar.ru

Один из конструкторов рассказал, что с беспилотниками ведется корректировка огня артиллерии и авиации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Каждое подразделение российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) имеет в своем распоряжении беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для разведки и корректировки действий штурмовых групп. Соответствующую подготовку проходит каждый курсант Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ), рассказал ТАСС один из его конструкторов.

"После начала СВО в боевую подготовку были внесены изменения, и в нашем училище коптеры с тепловизорами используются каждым курсантом, мы проходим все курсы подготовки для допуска к управлению БПЛА. [Они] используются для разведки целей. Кроме того, с помощью беспилотника ведется не только разведка, но и целеуказание командиру даже непосредственно во время штурма построек. Кроме того, с БПЛА ведется корректировка огня артиллерии и авиации. Можно сказать, ни одно спецподразделение или группа ВДВ не обходятся без беспилотников", - сообщил он.

РВВДКУ является одним из ведущих вузов Минобороны России с передовой учебно-материальной базой с классами, оснащенными интерактивными тренажерами по всем предметам обучения, в том числе по огневой подготовке, вождению боевых машин и управлению подразделениями в бою. Училище выпустило более 50 тыс. командиров. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации. 

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