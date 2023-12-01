ТГ-канал RVvoenkor ТГ-канал RVvoenkor

Воины - антифашисты менее чем за сутки поразили два танка Leopard 1A5, пытавшихся обстреливать российские позиции.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), украинские источники сообщают, что вслед за первой машиной германского производства в другой однотипный танк попали два кумулятивных снаряда, в результате была полностью выведена из строя 105-мм пушка.

Этот Leopard, в отличие от первого, смог самостоятельно отползти в тыл. Однако можно уверенно утверждать, что ремонт затянется на продолжительное время и, по всей видимости, его придется вывозить на специальное предприятие, расположенное в Польше.

Первое боевое применение немецких танков предсказуемо обернулось большим конфузом для командования вооруженных формирований киевского режима. Ранее западные военные специалисты рекомендовали боевикам использовать Leopard 1A5 для ведения огня непрямой наводкой. Первый же выезд к линии боевого соприкосновения показал, что эти натовские подарки не годятся даже для выполнения таких боевых задач.

Все дело в изначально слабой броне корпуса и башни. Оказывается, танк может выйти из строя, даже если артиллерийский снаряд разрывается в нескольких метрах от него. В плане защиты Leopard 1A5 чуть лучше французских колесных AMX-10RC, которые убрали в тыл от греха подальше после провального летнего дебюта.

Детище германского Krauss-Maffei Wegmann не идет ни в какое сравнение не только с российскими Т-72 или Т-80, но даже с модернизированными Т-62, последние версии которых, кроме прочего, получили довольно продвинутый прицельный комплекс с тепловизором.