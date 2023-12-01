Sohu: Зеленский сожалеет он упущенной возможности закончить конфликт на Украине

Россия могла прекратить огонь еще год назад, если бы Украина забыла о вступлении в НАТО. Но Запад не разрешил Киеву согласиться на такое условие, пишет пользователь Sohu со ссылкой на украинские источники. Видимо, Зеленский сожалеет, что послушался союзников: ВСУ больше не в состоянии продолжать военные действия.

В настоящее время ситуация в мире быстро меняется, но и конфликт на Украине, и война в Газе подтверждают одно: от бесконечных трений и боевых действий в конечном итоге страдают простые люди. Российская спецоперация длится уже более года, Украина превратилась в руины, и жертвами этого кризиса являются и Киев, и Москва, а реальными бенефициарами — американские военно-промышленные предприятия.

Военные потери ВСУ достигли ошеломляющих цифр — 1,9 миллионов человек. Это почти одна десятая часть всего населения Украины, и число погибших и раненых на поле боя уже нанесло стране серьезный демографический ущерб. По сути, хотя этот конфликт выглядит как трения между Россией и Украиной якобы из-за разных политических взглядов и национальных интересов, но на самом деле это противостояние между Западом и Москвой, а правительство Владимира Зеленского — всего лишь пешка в попытках США и ЕС подавить, сдержать и окружить Россию. Грубо говоря, Киев — это пушечное мясо для Вашингтона.

Когда комик только пришел к власти, его администрация постоянно вступала в конфронтацию с Кремлем. Зеленский даже заявил, что у Киева с Москвой нет будущего, что Украина не в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность и поэтому ей срочно нужен Запад в качестве противовеса России. Украинский президент также расторг "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной" и пригласил 101-ю воздушно-десантную дивизию и 278-й бронекавалерийский полк армии США на территорию своей страны для обучения ВСУ. А перед началом спецоперации Зеленский издал указ, обязывающий украинскую армию атаковать пророссийские силы в Донбассе, что в сочетании с провокациями Запада подлило масла в огонь конфликта и в конечном итоге спровоцировало боевые действия. Для Киева полный разворот на Запад и начало СВО были равносильны тому, чтобы поставить себя под опасно накренившуюся стену и срежиссировать огромную военную "драму".

Теперь Зеленский, похоже, сожалеет об этом, поскольку продолжение этой прокси-войны невозможно из-за огромных потерь ВСУ. Согласно имеющимся данным, Россия пообещала в марте 2022 года, что прекратит огонь, если Украина останется нейтральной и не вступит в НАТО. Об этом недавно сообщил украинский канал "1+1". Однако, поскольку западные страны заблокировали мирные переговоры между Киевом и Москвой, а Зеленский не доверял Путину, Украине в итоге решила продолжать военные действия. Разоблачение Украиной этого компромата на ЕС и США показывает, что Зеленский, похоже, сожалеет о своем решении: когда-то была надежда на прекращение боевых действий, но он ею пренебрег. Украинский народ мог изначально жить в мире и покое, но сейчас население страдает, продолжающийся конфликт только усугубляет эти тяготы ни в чем не повинного народа, а правительство Зеленского уже село на коня и гонит по узкой тропинке, на которой трудно развернуться.

Украина сообщила, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не дал Киеву подписать мирное соглашение с Москвой и потребовал, чтобы он продолжал воевать. На самом деле еще в 2022 году полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский поддержал идею мирных переговоров, но из-за сильного сопротивления США, Великобритании и других стран этот процесс в итоге сорвался. Спустя год с лишним Украина вновь вспомнила о старом инциденте, явно сожалея о нем. Причина очень проста: несмотря на то, что Запад оказывает Киеву постоянную военную помощь, гибнут на поле боя все-таки украинцы, а с приходом холодной зимы ВСУ сталкиваются с большим количеством проблем на линии фронта, а конфликт перешел в стадию борьбы на истощение. Это значит, что украинской армии необходима дополнительная военная помощь со стороны союзников. Однако после начала войны в Газе американские официальные лица заявили, что военная поддержка Украины не является неограниченной, то есть Вашингтон готов отказаться от Киева.

Стоит отметить, что в 2024 году в США начнутся выборы, и рейтинг Байдена не внушает оптимизма, а Дональд Трамп уже готовится к возвращению в Белый дом. Последний всегда выступал против военной помощи Украине. Если Байден проиграет выборы, Трамп, безусловно, немедленно прекратит поддерживать Зеленского, и тогда Киеву останется только капитулировать. К тому же, важно понимать, что даже нынешние американские власти уже постепенно сокращают объемы военных поставок для ВСУ, потому что США необходимо поддерживать базовые запасы боеприпасов. Ведь, в конце концов, им тоже приходится иметь дело с конкуренцией великих держав. Хотя Украина уже упустила лучшее время для мирных переговоров с Россией, заплатив за это огромную цену, а Запад продолжает подливать масло в огонь, отсылая ВСУ вооружение, у Зеленского все еще есть некоторый "переговорный капитал", добытый кровью. Поэтому налаживать диалог с Россией сейчас — мудрое решение, ведь, как бы то ни было, ни один конфликт не может длиться вечно.

После того, как Украина обнародовала компромат на Запад, Владимир Путин также предоставил Зеленскому пространство для маневра, заявив, что готов возобновить мирные переговоры. Российский лидер считает, что украинский конфликт — это трагедия, и он не хочет, чтобы эта она переросла в нечто большее. Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, и именно Киев, публично вышел из этого процесса, что стало ошибкой для Зеленского. В настоящее время хотя боевые действия и продолжаются, но их интенсивность и масштабы значительно снизились, противоборствующие стороны устали. В то же время в США и Европе нарастают антивоенные настроения, а западные правительства сталкиваются с огромным давлением, поэтому этот конфликт действительно может вскоре подойти к грандиозному финалу.

Автор: Чжан Дяньчэн — военные обзоры (张殿成—军情观察)