В США обновили ракетный двигатель 60-летней давности

Подъем разгонного блока «Центавр 3» (Centaur III) в здание вертикальной сборки ракеты. В настоящий момент используется две модификации этой ступени — с одним двигателем RL10 или с двумя. Благодаря использованию криогенных компонентов топлива (жидкие кислород и водород), они имеют высокий удельный импульс и эффективны для запуска межпланетных миссий.

Обновленный двигатель RL10 дебютирует на верхней ступени (разгонном блоке) перспективной ракеты Vulcan Centaur в 2025 году. Об этом со ссылкой на брифинг представителей компаний United Launch Alliance (ULA) и Aerojet Rocketdyne сообщает издание SpaceNews.

Водородно-кислородный двигатель модификации RL10C-X отличает широкое использование при его производстве аддитивных технологий. В частности, камеру сгорания изделия планируется полностью изготавливать на трехмерном принтере, что обеспечит снижение затрат на производство двигателя.

Также в RL10C-X используется углеродно-кремниевое сопло, что повышает удельный импульс двигателя.

SpaceNews напоминает, что RL10 использовался, в частности, в 1960-х годах на второй и третьей ступенях ракеты Saturn 1.

Ранее издание заметило, что американская ракета Vulcan Centaur, которая в перспективе должна заменить носитель Atlas 5 с российским двигателем РД-180, почти готова к первому пуску.