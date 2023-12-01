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ТАСС

Французский телеканал указал на "очевидный" провал контрнаступления Киева

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Уничтоженный Leopard 2А6 ВСУ
Уничтоженный Leopard 2А6 ВСУ.
Источник изображения: ТГ-канал "Путь к Победе

По данным TMC, в телеэфирах республики все чаще обсуждается возможное поражение Украины

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Провал украинского контрнаступления очевиден, в то время как поставки западных боеприпасов Киеву постепенно сокращаются. К такому выводу пришел французский телеканал TMC, изучив ситуацию на Украине.

Как считают его аналитики, "провал украинского контрнаступления, которое длится уже несколько месяцев без какого-либо значительного прогресса, больше не вызывает сомнений". Отмечается, что в таких условиях президент Украины Владимир Зеленский пытается успокаивать своих военнослужащих, а Запад заверяет Киев в продолжении поддержки.

Как констатирует телеканал, "поставки вооружений со стороны западных государств уменьшаются, хотя украинские военные продолжают требовать боеприпасы и беспилотные летательные аппараты". TMC также указывает, что все чаще во французском телеэфире обсуждается возможное поражение Украины.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу, с начала месяца ВС Украины потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Месяцем ранее он проинформировал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Украине значимых результатов. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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